Silvia Süller contó lo que Silvio escondió durante años y explotó: "¡Soldán nunca lloró en su vida!"

La guerra mediática entre Silvia Süller y Silvio Soldán parece no tener fin. Después de que el emblemático conductor revelara entre lágrimas en el programa A la Tarde (América) el supuesto motivo de su separación, acusando a la vedette de despreciar y maltratar a su madre Tita, Süller salió al cruce con una respuesta explosiva que dejó a todos pasados.

" ¡Soldán nunca lloró en su vida! " dijo y siguió: "¿Yo le hice mal? Él me dejó en la calle con mis hijos", disparó sin filtros durante un vivo de Instagram que compartió con su excuñado Tomasito, con quien recientemente se reconcilió tras años de tensiones familiares.

Silvia Süller y Silvio Soldán

Pero eso no fue todo: la mediática aseguró que las palabras de su expareja son una estrategia para volver a estar en el centro de atención. " Como ahora está acabado el viejo, debe querer que yo hable de él ", sentenció muy contundente e irónica.

En un tono desafiante, Süller no solo negó las acusaciones de maltrato hacia la madre del locutor sino que fue más allá y reveló un secreto que podría enfurecer aún más a Soldán... y es que en medio de risas y complicidad con Tomasito, contó lo que durante años fueron sólo rumores: la verdad sobre el pelo del conductor .

Silvia Süller

"Yo nunca lo vi pelado, porque no es un sombrero que se pone y se saca. Lo tiene entretejido a las patillas. Eso va creciendo y a veces se le levantaba un poquito, entonces se metía la aguja por ahí para rascarse ", confesó, dejando entrever que Soldán utilizaba un sistema capilar que requería mantenimiento mensual. "Nunca le toqué el pelo porque sabía que no le gustaba", agregó con picardía.

Pero la exvedette no se detuvo ahí. En su intervención, también relató episodios oscuros de su convivencia con el conductor, asegurando que sufrió violencia física: "Me pegó tres veces, me arrancó de los pelos de la cama". Además, recordó un episodio relacionado con su hijo que describió como traumático: "No entendía por qué se lo quería sacar, me ponía loca de ver tanta locura".

Lo que pasó es que, horas atrás, Silvio Soldán había relatado en televisión un episodio en el que, según él, Süller lo humilló al enterarse de que había gastado 5 mil dólares en la dentadura postiza de su madre. "Ella estaba escuchando detrás de la puerta, entonces viene y me dice: '¿Vas a gastar 5 mil dólares en la boca de una vieja que no sabes cuánto te va a durar?'", contó entre lágrimas. Este relato, lejos de enternecer a Silvia Süller, sacó lo pero de ella y terminó hundiendo del todo al ex conductor de Feliz Domingo.