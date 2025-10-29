Migue Granados izó la bandera blanca y habló del conflicto con Occhiato por los Martín Fierro: "Me quiero morir"

El universo del streaming volvió a vivir una de esas peleas que solo Internet puede convertir en telenovela. Otra vez, los protagonistas fueron Olga y Luzu TV, dos potencias del nuevo entretenimiento, enfrentadas por un simple -pero explosivo- supuesto malentendido en la previa de los Martín Fierro del Streaming. Todo comenzó con un tuit de Ángel de Brito: informó que "todos los canales de streaming más vistos difundirán las ternas de los Martín Fierro en forma simultánea, excepto Luzu".

Esta información fue levantada por la cuenta de Real Time y en cuestión de minutos, Nico Occhiato saltó a defender su canal: "Una vez más esta cuenta jugando sucio para dejarnos mal parados. Recién hoy sábado nos llegó un mensaje contando la idea y respondimos que el lunes lo veíamos. Al rato 'casualmente' salen con esta noticia. Qué raro todo...". Y mientras las redes ardían, Migue Granados miraba el incendio desde el otro lado del teclado. Hasta que decidió salir a hablar.

En diálogo con LAM, el conductor de Olga bajó el tono del conflicto y aclaró que todo se trató de una confusión de tiempos y comunicaciones: "¿Querés que hablemos de lo del finde? Me quiero morir. Nos eligieron para televisar y transmitir los Martín Fierro. No es un evento de Olga. Nosotros queríamos, como bien dijo Ángel (de Brito), que todos cuenten las ternas para que no sea todo de Olga, para que no parezca el evento de Olga", resaltó el conductor.

Según relató Granados, la intención era que Luzu, Vorterix, Blender y otros canales participaran de la transmisión del anuncio de ternas, pero la comunicación se enredó entre productores. "Los chicos de arriba, los Cella, hablaron con Ángel, hablaron con Blender y les contaron. Le mandaron una lista que decía 'este está ok, este está ok' y faltaban tres: Luzu, Vorterix y Azzaro, que los iba a llamar producción el lunes. Porque es otro tipo de diálogo, más institucional", explicó.

Nico Occhaito aclaró la polémica detrás de la lectura de ternas de los Martín Fierro del Streaming

Pero el lunes nunca llegó antes del tuit. "Lo que dijo Nico tiene razón", admitió Migue, sin vueltas. "Salió una noticia diciendo 'Luzu no confirmó' y no lo habían llamado. Le mandé mensaje a Nico y le expliqué. Lo llamé a Ángel y él después subió una story diciendo 'me adelanté a contarlo'. No es que fuimos a hacer el mal. Aparte, los queremos mimar para que vengan. Queremos que sea una fiesta de todos".

Lo cierto es que Occhiato aprovechó la polémica para reírse del tema en su programa: recreó una entrega de premios improvisada con su equipo, transformando el fuego cruzado en sketch. Mientras tanto, los preparativos para la gran gala del 14 de diciembre siguen adelante. Los Martín Fierro del Streaming se celebrarán en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, con transmisión simultánea por Olga y Telefe. Una fiesta que promete reunir a todos -y quizás reconciliar a varios- bajo el mismo techo.