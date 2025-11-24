Miranda! encendió Ferro con una fiesta pop descomunal y confirmó que su "hotel" sigue abierto para todos

A dos años y medio de su primer gran recital en Ferrocarril Oeste, Miranda! volvió al estadio de Caballito para inaugurar una trilogía de shows que ya son un hito en su historia. Lo que en 2022 fue un paso audaz, hoy se convirtió en una declaración de principios: Ale Sergi y Juliana Gattas no solo triplicaron la apuesta, sino que demostraron una vez más por qué son la fábrica de hits más vital del pop argentino. El sábado, ante un Ferro repleto con 35 mil personas, comenzó la primera de tres noches consecutivas -las dos iniciales agotadas y una tercera añadida para el 20 de diciembre- que marcan el cierre de una gira internacional que llevó al dúo por México, España y buena parte de Latinoamérica. Y también marcan su despedida de los escenarios porteños por un tiempo: Miranda! no tocará en CABA durante 2026.

Si algo define a Miranda! es su capacidad de convertir cada show en un viaje: un poco rave, un poco teatro musical, un poco fiesta de disfraces intergeneracional. Porque entre el público había de todo: niños chiquitos, adolescentes, veinteañeros, señores nostálgicos del Festival Buen Día... y hasta grupos armados enteramente para asistir al recital vestidos como en un cosplay pop de Hotel Miranda. Los arranques del sábado y del domingo fueron quirúrgicos: 21:05 en punto y el estadio estalló con "Ritmo y decepción". Luego llegaron "Siempre que lo beso" y el primer "¡Buenas noches, Buenos Aires!" de Juliana, envuelta en un vestuario lunares.

Sobre dos tarimas, la baterista Ludovica Morell y el guitarrista y bajista Gabriel Lucena acompañaban mientras una pantalla gigante desplegaba escenas del Nuevo Hotel Miranda!, ese universo retrofuturista poblado de extraterrestres, naves espaciales, luces láser, criaturas surreales y guiños cinematográficos. Antes del plato principal, hubo un aperitivo deluxe: tocó el grupo español Dorian y la fiesta Poppa trajo un mini karaoke con Joaquín Levinton, que se animó a un tema de Turf y otro de Miranda!. Un crossover improbable, pero ideal para calentar motores. La lista de temas fue una maratón: 30 canciones sin pausa.

Todas ellas unidas por una narrativa visual que funcionó como un musical continuo. En cada una, se sumaban desde las pantallas los artistas que colaboran en su último proyecto: Emilia, Conociendo Rusia, Abraham Mateo, Nicki Nicole, Tini, Vicentico. Cada uno ocupó su universo visual: "Triste" se volvió una tormenta de paraguas y lluvia; "Me gusta", un laboratorio espacial con estética radial; "Por ese hombre", un melodrama pop con Pimpinela reimaginado en clave futurista. Entre medio, un respiro emocional: "Plutón", con rosas rojas y estética de El Principito, y luego "Casualidad", ese clásico del primer disco que desató una ovación por la precisión vocal del dúo.

Y cuando el público ya había descartado la posibilidad de invitados reales, llegó la sorpresa que rompió el estadio: Lali apareció vestida con un catsuit brillante entre Gatúbela y Dua Lipa, encendiendo el escenario con "Mejor que vos" y "Yo te diré". Una tríada explosiva de pop argentino en modo supernova. Para el tramo final no hubo descanso: "Ya lo sabía", "Mentía", "Fantasmas", "Enamorada"... una ráfaga de hits que reafirmó que Miranda! no tiene canciones de relleno. Entonces llegó el momento: "Tu misterioso alguien", interpretada en su versión original, esa que volvió a estallar este año cuando Dua Lipa la eligió para su show en River.

Miranda! encendió Ferro con una fiesta pop descomunal

Ale aprovechó para agradecer: "Gracias por acompañarnos todo este tiempo y bienvenidos los más nuevos". El cierre fue un ritual: "Don", con lásers, llamaradas, humo, papel picado y todo Ferro saltando como si fuera la primera vez que la escuchaban. Reverencia teatral junto a Ludo y Gabriel, aplausos que parecían no terminar y una certeza: el hotel sigue abierto. Miranda! demostró que su fiesta pop es inagotable, que su música no envejece y que, si algo hace el tiempo, es multiplicar a quienes cantan, bailan y se emocionan con ellos. Queda una sola fecha y una larga pausa por delante. Pero, como siempre, hay una habitación más para quien quiera sumarse.