Mirtha Legrand se hartó y estalló contra El Trece: "No sé por qué mierda no se hacen"

Mirtha Legrand es otra mujer: a sus 97 años dejó atrás cualquier tipo de formalidad y hasta es una de las figuras de la televisión más contestatarias respecto al gobierno de Javier Milei.

Ya defendió la educación pública, también le puso el cuerpo a preguntas filosas para funcionarios libertarios y hasta visitó el Faro de la Memoria en Mar del Plata, lugar donde se conmemoran a los detenidos-desaparecidos por la última dictadura cívico-militar. Mirtha parece haber cambiado su postura política y esta nueva que estrena llama poderosamente la atención.

Mirtha en el Faro de la Memoria

La figura de "señora bien" la dejó atrás para convertirse en una jovial y despierta que desafía a todas y cada una de las personas que la incomodan: no importa si es el presidente de la nación o las autoridades de El Trece.

Es que la longeva conductora se enteró de la peor noticia: sus legendarios almuerzos desde Mar del Plata en el Hotel Costa Galana no saldrán al aire. Lo cierto es que no dejó pasar la oportunidad para quejarse.

Mirtha Legrand desde Mar del Plata en el Hotel Costa Galana

Es en ese contexto que expresó: " Durante muchos años hice los almuerzos desde acá con muchísimo éxito y no sé por qué mierda no se hacen ". El público presente se rió nerviosamente pero terminó por ovacionar la actitud de Legrand.

En la misma línea, contó por qué está desaparecida de la televisión durante los domingos. A esto, contestó: "Me rompí un diente comiendo una tostada", dijo y agregó: "Además, me hicieron tratamientos de conducto, así que todavía tengo un poquito hinchado".

Mirtha Legrand desde Mar del Plata

Además, aclaró: "No me pasó nada como dijeron por ahí. Estoy perfecta, gracias a Dios ", dijo y puso en alto el turismo nacional: "Ha repuntado mucho, llegó mucha gente. Hay gente en Mar del Plata".

Falta más de esta Mirtha Legrand en los medios de comunicación y, consultada por un posible programa para celebrar su cumpleaños el 23 de febrero, la legendaria actriz confesó: "A mí no me dijeron nada todavía, esta semana me avisa Nacho (Viale). Hablé con (Adrián) Suar, todo bien, pero no puedo decir nada", deslizó.