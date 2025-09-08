Mirtha ninguneó a Maratea: la quiso incomodar con una pregunta sobre Milei ella le demostró quién manda

La última emisión de La Noche de Mirtha dejó un momento de alta tensión entre la conductora Mirtha Legrand y el influencer Santiago Maratea, quien se atrevió a ponerla contra las cuerdas con una pregunta que pocos se animarían a hacerle.

El influencer, conocido por sus campañas de recaudación para causas solidarias, comenzó la charla contando cómo inició su camino en este tipo de iniciativas. "Todo arrancó porque un amigo de la comunidad wichi necesitaba una ambulancia", explicó con naturalidad.

Santiago Maratea

Según Maratea, la clave de su éxito radica en los cálculos simples que hace para movilizar grandes cantidades de dinero a partir de pequeñas contribuciones. "Un día saqué el cálculo de que, si cada persona que me seguía ponía 10 pesos, podíamos comprar la ambulancia. No podía creer que había que poner tan poca plata. Terminamos comprando dos", recordó.

A partir de esa primera experiencia, Maratea logró llevar sus campañas a otro nivel. "Después de eso, me empezaron a pedir ayuda desde otros sectores. Siempre se hacía el mismo cálculo. Así llegamos a comprar el medicamento más caro del mundo —2 millones cien mil dólares— con la misma lógica", relató, haciendo referencia al caso de Emma, una niña cuya historia movilizó al país entero.

Santiago Maratea junto a Mirtha Legrand

Sin embargo, no todo en su trayectoria ha sido aplausos. También abordó el tema de su polémica campaña para ayudar al Club Atlético Independiente, que generó críticas por ser una colecta destinada a una institución deportiva y no a una causa social: "La plata la pusieron los hinchas, fue una gran colecta. El club debía más de 2 millones de dólares y juntamos esa plata para pagarle al América de México", explicó.

Aunque estos temas dominaron buena parte de la conversación, fue un giro inesperado hacia lo político lo que tensó el ambiente en el programa. Con la mesa compartida junto al periodista Diego Sehinkman, los actores Nora Cárpena y Luciano Cáceres, y la bailarina Mora Godoy, se discutían las recientes acusaciones de formar parte en un esquema de coimas en el sector de discapacidad contra Karina Milei —hermana del presidente Javier Milei— y el manejo del Gobierno frente a estas crisis.

Sehinkman señaló que "lo relevante no son solo las acusaciones sino cómo el Gobierno enfrenta la crisis", lo que abrió la puerta a un comentario más directo por parte de Maratea. El influencer interrumpió el debate con una pregunta que dejó helada a Mirtha Legrand: "Mirtha, ¿a vos te gusta Milei? o ¿te gustó en algún momento?".

La conductora, visiblemente incómoda, respondió con firmeza: " No te voy a contestar ". Pero Maratea no se quedó callado y retrucó: "Me gané esa respuesta que no es poca cosa". El intercambio generó un silencio momentáneo en la mesa y dejó a todos los presentes con una sensación palpable de incomodidad.

Mirtha Legrand vs. Santiago Maratea

Acostumbrada a ser quien domina las conversaciones y pone a sus invitados en aprietos, esta vez Mirtha Legrand se vio en el rol opuesto: presionada por una pregunta directa que eligió no responder. Si bien la Chiqui se posicionó en contra del desfinanciamiento de las universidades y la salud pública, esta vez no quiso exponer su opinión sobre Javier Milei que atraviesa una de las crisis más grandes por corrupción que alguna vez se haya conocido en Argentina.