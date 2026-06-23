Moria Casán analizó el presente de Marcelo Tinelli y fue contundente: "Siento lástima, no encuentra el rumbo"

Si hay alguien autorizada para hablar de los grandes nombres de la televisión argentina, esa es Moria Casán. Dueña de una trayectoria que atravesó décadas de éxitos, la diva se refirió al presente de Marcelo Tinelli y sorprendió con una reflexión tan sincera como filosa sobre el histórico conductor. Durante una charla con Marcelo Polino en el ciclo Caras Glam, Moria analizó el complejo proceso de adaptación que, según su mirada, atraviesa quien supo ser uno de los hombres más poderosos de la televisión argentina. "No te digo una preocupación, pero me da una cosa de lástima. Lo veo que no encuentra el rumbo, lo veo que el hombre televisión, el hombre televisor, porque eran las 2 cosas, era un electrodoméstico y era la televisión adentro", expresó con su característico estilo.

Fiel a su humor, la conductora llevó la comparación todavía más lejos y lanzó: "Yo, si lo tenía que cambiar a Marcelo, yo creo que lo agarraba y lo manejaba con el control remoto". Para Moria, el desafío que enfrenta Tinelli tiene que ver con una transformación profunda de la industria del entretenimiento. El avance de las nuevas plataformas, el crecimiento de los influencers y los cambios en los hábitos de consumo parecen haber modificado un escenario en el que el conductor se movía con absoluta comodidad.

En ese sentido, reflexionó: "Y, de pronto, que todo eso se desvanezca, no sé si lo puede la modernidad, los influencers. Lo de Tinelli me, lo encuentro como que no encaja en ningún lugar. Está buscando su nueva forma de transmitir y de acomodarse a esta nueva cosa que él...". En ese momento, Polino intervino para recordar algunos de los intentos recientes de Tinelli por reinventarse. "Pero viste que intentó el streaming, bueno, de hecho, ahora está acompañando al Mundial...", comentó.

Sin embargo, Moria insistió en que percibe algo más profundo detrás de esa búsqueda profesional: "Lo intenta sí, pero hay algo de él que me dice que, también me gustaría, de vez en cuando hablo, le mando la mejor. Yo creo que no la pasa.... posteriormente debe estar con un gran vacío para mí. Me da esa impresión". La diva dejó en claro que sus palabras no nacen de una crítica sino de una observación afectuosa hacia alguien con quien compartió gran parte de la historia reciente de la televisión argentina.

Marcelo Tinelli y Moria Casán

De hecho, describió: "Una manera de no saber acomodarse a esto, que casi era el que manejaba todos los barcos, manejaba el, no el Titanic, porque el Titanic se hundió. No, no me gusta poner esa analogía, pero sí, era el capitán de todo. Hacía un golpe de manivela y llevaba, y ahora le cuesta encontrar el momento y sentirse cómodo". La imagen que trazó Moria es la de un Tinelli intentando encontrar su lugar en una industria completamente distinta a la que dominó durante años.

Un conductor que pasó de marcar el pulso de la televisión abierta a buscar nuevas formas de conectar con el público en tiempos de streaming, redes sociales y consumos fragmentados. "Cuando va a la tele no está cómodo. Siento que, no lo siento como no te digo con panic attack, pero hay algo de él evasivo cuando habla. Esta es la mirada que yo tengo, no lo encuentro a él", concluyó.