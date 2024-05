Moria Casán defendió a Jey Mammón y aseguró: "No creo en la cancelación"

En las últimas horas, dos noticias con respecto a los medios de comunicación y figuras del espectáculo que hacen a la farándula, se divulgaron fuertemente y generaron un fuerte impacto por sus motivos. La primera fue el estreno de Moria Casán con su canal de streaming y la segunda, el regreso de Jey Mammón a la televisión con un programa propio tras la denuncia de abuso sexual que le había realizado Lucas Benvenuto.

Moria en la presentación de su programa

Es algo más que sabido e histórico que Moria es una de las pocas personas dentro del mundo de los espectáculos que, además de ser histórica y reconocida, tiene algo en particular y es que no se guarda nada y todo lo que piensa u opina, lo dice sin ningún problema y sin ánimos de ofender hacia quien se dirige.

Teniendo en cuenta que su lengua filosa no para ni descansa en ningún momento, "La One" estrenó su nuevo canal de streaming y recibió varias preguntas con respecto a los invitados que tendrá. En principio, le consultaron particularmente por Jey Mammón, a quien defendió de su presente y aseguró que "no tendría problema en invitarlo", luego respondió sobre Susana Giménez que no "piensa" ni "pensó" en la "compatriota uruguaya" para que participe y por último, en Mirtha Legrand a quien se refirió como una de las personas que "no mueve el cu... de la silla" para asistir a otros programas.

¿Qué dijo sobre Mammón?

Sin embargo, entre ellos tres, en quien más hizo hincapié fue en Mammón, ya que en la brevedad volverá a la pantalla de la televisión, tras un año ausente, con un programa propio que se emitirá a través de Net TV con el cual ya firmó contrato. De esa manera, la ex jurado del Bailando por un Sueño indicó que le alegra el presente del cantante y que lo invitará a su programa en caso de que exista la posibilidad.

Jey Mammón cuando conducía La Peña del Morfi

Sobre el alejamiento de Mammón de los medios tras recibir la denuncia por abuso sexual, su ausencia en la televisión por estar "cancelado" y la opinión tanto de quienes integran el mundo de la farándula como también de la opinión pública, "La One" aseguró que no cree en la "cancelación" y que todos los que hablan cizañas de él lo hacen porque están esperando que ocurra algo fatal con respecto a su persona.

"Primero que no creo en la cancelación, y después hay una cosa perversa que siento en todos ustedes, más allá de la creencia o la no creencia a Jey, que es que están esperando a que se mate", manifestó en diálogo con Intrusos -emitido por América TV-. Y en esa misma línea, confirmó: "Yo creo que hay una inducción terrible para que ese chico se quite la vida".

Moria Casán

En ese mismo momento, el cronista le consultó si con la frase de que "están esperando a que se mate" se refería al público que lo consume o a los medios de comunicación, la vedette respondió: "Por parte del todo el mundo, es como que gozan hasta que... nunca vi nada igual. Me impresiona y me da como un temor, que digo '¿qué es esto?'".

En ese sentido, Moria Casán esquivó seguir hablando sobre el ex conductor de La Peña del Morfi y aclaró que no tiene ningún inconveniente con él, por lo que en caso de querer invitarlo a su programa de streaming, en el cual tendrá dos invitados por transmisión, pensaría firmemente en que Mammón pueda asistir. Sin embargo, reafirmó que hasta el momento no tiene nada pensado ni planificado.

Asistencia al Suicida

Línea 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o (011) 5275-1135 (desde todo el país). Atención telefónica gratuita todos los días de 08:00 AM a 02:00 PM a personas en crisis o con riesgo de suicidio. Consultar en la web los horarios pertinentes a cada provincia.