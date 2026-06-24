Wanda cruzó a las abogadas de Icardi, se defendió como madre y destapó la olla: "Mauro no se quería divorciar"

Wanda Nara no aguantó más y, según sus palabras, cayó en la provocación de Mauro Icardi y salió a hablar sobre todo el conflicto de divorcio y alimentos que envuelve a ambos. En una entrevista con América TV cuestionó la labor de las defensoras del futbolista, Elba Marcovecchio y Lara Piro, rechazó los cuestionamientos que recibió como madre y expuso a su ex pareja en relación a que no quería separarse de ella y que actuó para que la pareja continúe, aún después de empezar a salir con Eugenia "La China" Suárez.

"Durante todo el año me cansé de escuchar que se cansó de decir pavadas esta abogada y también la otra", cuestionó Nara en diálogo con DDM y la conductora Mariana Fabbiani, a quien cruzó por darle lugar a las letradas y los agravios que dirigen contra su persona. Durante la mañana ya había explotado por el piercing que el padre le permitió a su hija Francesca, que desató una serie de cuestionamientos y planteos.

A Fabbiani le recriminó que "muchas veces" no se puso en su lugar de madre" y rechazó que se la quiera señalar como "mala madre". "No recuerdo haber dicho nunca que sos mala madre. Yo arranqué hoy diciendo que ayer te escuché y era muy difícil escucharte y no ponerse en tu lugar", contestó la conductora, ante los cuestionamientos por el lugar que le ofreció a las abogadas.

"¿Vos me estás cuestionando a mí que yo saqué al aire a las abogadas?", le preguntó Fabbiani. "La verdad es que fueron muy violentas conmigo muchas veces", respondió Nara. "Lo lamento muchísimo. Te hemos defendido un montón de veces, Wanda. Arranqué defendiéndote. Seguramente te podría haber defendido más veces si tuviera más información", consideró la ex Montaña Rusa.

Wanda Nara junto a sus cinco hijos e hijas.

Sobre el conflicto por el piercing, Wanda contó que sucedió la semana pasada pero que tuvo que salir a contarlo "por la exposición que ayer dieron estas mismas abogadas". "Tengo que salir a hablar de esto porque Elba salió a pedir una audiencia de alimentos. No se puede decir lo que pasó ahí adentro, pero no se solucionó nada. La que está arruinando la estadía de mis hijas con el papá es ella. ¿Para qué se presenta teniendo una deuda de 20 meses de alimentos y no se presenta a pagar?", se preguntó.

"Me encantaría estar de vacaciones, cosa que no pude hacer porque mi hija tenía su acto y me pidió por favor", reveló Wanda. "El Ministerio Público Tutelar que trabaja un montón pidió que Mauro trate de madurar y comunicarse a través de alguna plataforma, o algún medio", agregó enseguida en relación al diálogo entre los padres de las niñas.

En otro momento de la entrevista telefónica, Wanda confesó que tiene cómo comprobar todas las acusaciones que mantuvo contra su ex. "Del caso del divorcio también tengo las pruebas de que Mauro no se quería divorciar. A él un abogado en Italia le dijo que ahí tardaba tres años, que lo podía demorar. Y él estaba convencido que en todo este tiempo me iba a convencer a mí de volver. Cosa que no pasó", aseguró.

En ese sentido habló del acoso de su ex, quien llegó a llamarla 300 veces en un día, algo que la motivó a llevar el aparato a la Fiscalía y entregarlo para que registren todo en la Justicia. "Les dije: 'copien todos los mensajes que tengo acá, los que tengo en el Instagram y los SMS', que eran años, porque tengo desde el primer 'hola' de Mauro. Nunca borro nada. Tienen copia de todo", confirmó.

Mauro Icardi junto a Francesca e Isabella

Nara reveló que ese tipo de trato le hacía muy mal en lo personal y que hasta le hacía perder el aire. "Yo hasta me hubiera callado un montón de cosas, porque me las callé un montón de tiempo", aceptó. "Me vine a la Argentina porque es donde me siento segura. Lo dije 700 veces. Es mi país", sumó enseguida.

La conductora de MasterChef también retrucó el argumento de que decidió volver a la Argentina sin consultarlo con Icardi. "¿Cómo no voy avisar si yo vine con Mauro y llegamos juntos acá y compramos una propiedad los dos juntos? Mucho más grande que la que teníamos, en el mismo edificio y se le dijo a la broker y a todo el mundo que era porque nos veníamos a vivir", explicó.

"A Mauro no le gustaba Turquía y él por mensajes me dijo que su promesa era que se iba a retirar cuando termine su contrato. Si él renueva o no es algo muy positivo porque él estaría alargando una carrera cuando él me decía que quería dejar", soltó, mientras dejaba una bomba en el aire que puede traerle problemas en el club donde juega. "Me provocó y logró que yo salga a hablar. Si le agujerean a tu hija dos veces el cartílago... vivió 12 años conmigo. Sacala a Francesca. Yo tengo otros tres hijos adolescentes. Ninguno tiene un piercing, un tatuaje. Yo tengo una política de madre que la conoce Maxi y Mauro, y muchas veces me dicen que soy un sargento", confesó.