Habló la tercera en discordia entre Mauro Icardi y "La China" Suárez: "Ella estaba enojada con él"

La modelo de 25 años Ekaterina Ojeda creció en su popularidad en los últimos días, luego de que sonara como tercera en discordia entre Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez, a partir de un coqueteo que protagonizó con el futbolista en el boliche Tequila de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que derivó en una presunta agresión de la actriz. Según contó la relacionista pública que hace presencias en locales bailables, el delantero quiso besarla, pero ella lo impidió.

Interceptada por un móvil de Intrusos, la joven conocida popularmente como "Eka", reveló que se cruzó primero con él, luego de que la invitaran sus amigos, y que luego llegó su pareja, en el VIP de la discoteca. Cuando el movilero le preguntó si Suárez la había agarrado de los pelos en el ataque de celos que protagonizó, fue lo suficientemente críptica como para no ser explícita: "Ella sabrá".

La joven destacó que el diálogo con Icardi fue "normal" y lo definió como de "charla de boliche". "¿Intentó darte un beso, la China los vio y se enojó por esto?", le consultaron. "No puedo contar más. Supongo que sí", insinuó, para más adelante reconocer que estaba "enojada", aunque desconocía si con él o con ella. "Más tarde nos fuimos. Por las dudas. Para evitarnos", afirmó.

Las risas que lanzó cuando le preguntaron si Icardi le había tirado "los perros", fue lo suficientemente clara, aunque las respuestas que dio después lo enterraron mucho más al delantero del Galatasaray. "No me preguntes más. Tampoco los quiero perjudicar. Lo único: no soy fan. Se anda diciendo que soy fan. No sé ni dónde juega. Sé que en Turquía por todo el quilombo", confesó.

Ekaterina "Eka" Ojeda tiene 25 años y suele hacer presencias en boliches como Tequila.

Cuando el movilero le preguntó si había sido en la mejilla, Ojeda aseguró que no dejó que haya beso, una revelación que demostró que las intenciones del futbolista fueron que sea en los labios, ya que no habría razón de impedir un saludo distinto. "Tuve cuidado", consideró. Consultada sobre si le había pedido el teléfono, fue mucho más picante: "No, no. Se quedó mirando. Pero lo retaron, ¿o no?".

La última pregunta que le hicieron fue si "La China" era brava. "Y, se sabe, ¿o no?", contestó. La sonrisa de la joven, que se replica en cientos de historias destacadas y fotografías de su feed de Instagram, además del doble sentido que manejó durante toda la entrevistas, es un reflejo directo del crecimiento de su figura que le generaron estos rumores, sean ciertos o no.