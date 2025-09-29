Big Bang! News
Susana Giménez dio la noticia más triste: "No creo que haga más televisión"

Fue en la premiación de los Martín Fierro.

29 Septiembre de 2025 23:26
Susana confirmó que no estará más al aire en televisión

Susana Giménez, la diva de los teléfonos confesó lo que nadie imaginaba: se retirará de la televisión. Fue durante la premiación de los Martín Fierro, en su segunda premiación. 

Giménez ganó como Mejor programa de Interés General pero también ganó la terna de mejor conducción femenina y ahí tiró la bomba:  "No creo que haga más televisión", dijo Susana que reconoció que ya lleva 36 años en la pantalla chica.

Además, confesó: "Todas se lo merecen, ya me voy a ir así que lo van a ganar ustedes dijo en referencia a las otras ternadas Pamela David, Mariana Fabbiani, Verónica Lozano, Wanda Nara y Juana Viale. 

Sin perder su ángel y su humor, Susana agradeció por el año que le tocó vivir en 2024: "Fui muy feliz, recibiendo a gente nueva de la música", dijo y se confundió con el nombre de Luck Ra que le preció impronunciable.

Para terminar su discurso, Susana Giménez expresó: "Fue muy importante para mí el año pasado, fue un mes corto de tres meses, pero muy importante para mí".  

