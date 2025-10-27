Big Bang! News
Nancy Pazos dejó en ridículo a Yanina Latorre por una fake y expuso a su ex: "El único que prometió algo fue Santilli"

Las mediáticas se trenzaron tras las elecciones legislativas.

27 Octubre de 2025 16:51
El mundo del espectáculo y la política se prendió con un enfrentamiento entre Yanina Latorre Nancy Pazos que protagonizaron un escándalo virtual que dejó a la esposa de Diego Latorre en el ojo de la tormenta, tras replicar una noticia falsa sobre su colega.

Todo comenzó cuando Yanina, fiel a su estilo filoso, decidió lanzar una provocación en X luego del triunfo de Diego Santilli (ex de Pazos) en las elecciones. La panelista compartió un mensaje dirigido a Pazos, asegurando que esta última había prometido abandonar el país si su expareja resultaba ganador: "¿Ya sacaste el pasaje?", escribió Latorre con ironía, en un intento por humillar a la periodista.

Sin embargo, lo que parecía ser un golpe certero terminó convirtiéndose en un boomerang. Pazos no tardó en responder y dejó a Yanina completamente expuesta: "Jamás dije eso. El único que prometió algo fue Santilli, que aseguró que se iba a rapar si ganaba", replicó Pazos con contundencia, desmintiendo rotundamente la fake news.

El cruce no tardó en viralizarse y desató una ola de comentarios entre los internautas, quienes no dudaron en señalar el error de Latorre: "Te comiste una fake news, Yanina", escribió un usuario.

Este enfrentamiento avivó aún más la histórica rivalidad entre ambas mujeres, que no dejan de cruzarse por una o por otra razón pero siempre con puntos equidistantes en cuanto a la política. Una vez más Nancy PazosYanina Latorre dieron la nota. 

diego santilli Nancy Pazos Yanina Latorre

