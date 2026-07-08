Nano Vaschetto fue denunciado por violencia de género: el duro relato de su ex pareja

El ex participante de Gran Hermano 2024/2025, Giuliano "Nano" Vaschetto, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que su ex pareja lo denunciara por violencia de género, hostigamiento e inducción al suicidio. Tras la presentación judicial, la Justicia ordenó un allanamiento en su vivienda de Venado Tuerto, Santa Fe, donde la Policía secuestró armas de fuego, municiones y material balístico.

La denunciante es Micaela, con quien el ex hermanito mantuvo una relación intermitente durante diez años y tiene un hijo de 9. Según trascendió, el expediente ya está en manos de la Justicia y el ex participante no puede realizar declaraciones públicas sobre la causa.

Giuliano Vaschetto quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que su ex pareja lo denunciara por violencia de género, hostigamiento e

Sin embargo, a través del periodista Nicolás Peralta, quien dio a conocer su versión en SQP, Nano negó las acusaciones y aseguró que todo se desencadenó tras un episodio ocurrido el último fin de semana: "Según él, el fin de semana ella tuvo un ataque de celos. Amenazó con quitarse la vida, un escándalo tremendo . Dice que las armas son reglamentarias, son de caza, eran de su padre que falleció y es el último recuerdo que le quedó de él", contó el panelista.

El comunicador agregó que, según la versión de Vaschetto, es él quien espera ser citado por la Justicia para presentar pruebas: " Ella denuncia violencia de género y que él la indujo a quitarse la vida . Él está ansioso por que lo llamen a declarar porque tiene pruebas para mostrar y que la perjudican a ella. Según él, ella no suelta, es una historia que no terminó para ella, pero sí para él".

Duro relato de la denunciante

En LAM, Ángel de Brito reveló detalles de la investigación y confirmó que durante el allanamiento se secuestraron "armas de fuego, municiones y demás material balístico". Luego presentó el testimonio de Micaela, quien aseguró haber atravesado años de violencia: "Fue violencia física, verbal, psicológica y hostigamiento", afirmó con la voz quebrada.

💣 GRAVE DENUNCIA CONTRA NANO DE GRAN HERMANO POR VIOLENCIA DE GÉNERO



📞144 - Línea de atención, contención y asesoramiento para casos de violencia de género.



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La mujer explicó que la denuncia no fue impulsiva y remarcó que fue el acompañamiento de su familia lo que finalmente le permitió dar el paso: "Si yo llego a hacer una denuncia en falso, es muy grave".

Según relató, los episodios comenzaron desde el inicio de la relación, aunque durante mucho tiempo decidió ocultarlos, incluso a sus padres. Contó que recién este domingo, después de una situación que definió como el detonante, decidió pedir ayuda: "Gracias al empujón de ellos yo pude hacer la denuncia, porque no hubiese podido".

🔴 TRAS LA DENUNCIA: LA PALABRA DE LA EX DE NANO DE GH



💬 "Existió la violencia física y verbal"

💬 "El nivel de hostigamiento era muy fuerte"

💬 "Me incitó a quitarme la vida"



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Al describir los hechos de violencia física, Micaela aseguró que no recibía golpes tradicionales, sino otro tipo de agresiones: "Muchas veces me zamarreó. Él hizo mucho tiempo boxeo, muay thai y todas esas cosas. La técnica que hacía en momentos así era de ahorcamiento, le dicen 'la llave de león'".

También afirmó que durante la relación existieron amenazas con armas de fuego: "Amenazas de armas hubo siempre, ya sea en peleas o como en la captura que se vio".

Nano Vaschetto fue denunciado por violencia de género: el duro relato de su ex pareja

En el programa mostraron una captura de pantalla en la que se hacía referencia a seis balas. Sobre ese punto, Nano sostuvo que las armas encontradas pertenecían a su padre fallecido y eran de caza. Micaela, en cambio, insistió en que el origen del armamento no cambia lo que vivió.

Además, aseguró que el nivel de manipulación que sufrió terminó afectando su percepción de la realidad: "Era tanto el psicopateo hacia mí que yo realmente llegué a pensar que lo del arma era mentira, que yo me lo creí, pero no".

"Nano" Vaschetto desmintió la denuncia de su ex

Uno de los aspectos más graves de la denuncia es la acusación de que Vaschetto la habría incitado a quitarse la vida. Micaela relató que atravesó momentos de profunda angustia: "Era tanta la angustia que yo sentía que realmente lo llegué a pensar. De hecho, tuve el impulso un montón de veces y eso fue lo que asustó a mi familia".

Luego soltó la acusación más delicada: " Él también me incitó millones de veces al suicidio ".

Dentro de Gran Hermano, "Nano" Vaschetto tuvo una relación con Jeniffer Lauria

Desde la otra vereda, la versión difundida por Nicolás Peralta sostiene que fue Micaela quien amenazó con quitarse la vida durante una discusión y que Vaschetto considera que hay personas que la están influenciando para realizar esas acusaciones. Según el periodista, el ex Gran Hermano está "muy ansioso" por ser llamado a declarar porque asegura contar con pruebas que respaldan su versión.

Micaela también recordó que, durante la participación de Giuliano "Nano" Vaschetto en Gran Hermano, ellos ya no estaban oficialmente en pareja, aunque mantenían un vínculo. Según contó, esa situación derivó en una crisis de ansiedad que terminó con una internación mientras él permanecía dentro de la casa.