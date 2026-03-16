Fernanda Iglesias reaccionó después de que Yanina Latorre la amenazara: "No es mi problema"

Fernanda Iglesias cerró su domingo con un verdadero bombazo: vinculó a Yanina Latorre con el caso $Libra, la polémica criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei y que hoy está bajo la lupa de la Justicia.

La acusación apareció en sus historias de Instagram e incluyó supuestos diálogos entre la ex angelita y el imputado Mauricio Novelli. "Tengo la causa, chichis. No empiecen a decir que es mentira ni nada de eso", escribió Iglesias. Y fiel a su estilo remató con su clásico latiguillo: "Me voy a comer atún", frase que suele usar cada vez que asegura tener una bomba entre manos.

Fernanda Iglesias se burló de la defensa de Yanina Latorre

La respuesta de Latorre no tardó en llegar y fue por la misma vía: una catarata de historias de Instagram. La panelista negó cualquier vínculo con el caso Libra y explicó que su relación con Novelli sería previa al escándalo, situándola en 2023 y 2024, antes de que el tema estallara públicamente.

Pero la cosa no quedó ahí. Iglesias volvió al ataque con ironía, palazos y algo de sarcasmo: "Buen día. ¿Veo mal o hay CATORCE HISTORIAS para explicar que no hizo nada?", lanzó la periodista, antes de compartir la captura de una nota sobre la respuesta de Latorre, donde se destacaba la frase " buscan farandulizar la investigación ".

Fernanda Iglesias ironizó sobre la situación de Yanina Latorre

"Lo mismo dijeron de la Ruta del dinero K y terminaron todos presos, ejem", disparó. Y para rematar el round subió una imagen de cuatro jóvenes vestidas de brujas con una frase filosa: "Yanina cenando con amigas en Punta del Este, manifestando para que no aparezcan más mails con Novelli. Me voy a bañar, basta de boludeces".

En medio de este ida y vuelta, nadie parece dispuesto a bajar el tono. Si bien Latorre adelantó que dará su versión completa este lunes en su programa, también dejó claro —a través de su canal de difusión— que decidió llevar el conflicto a la Justicia. "Hoy me van a escuchar varios, amor", avisó. Y confirmó: " Hice una denuncia . Nunca había hecho una... pero".

Yanina Latorre denunció a Fernanda Iglesias

BigBang consultó a Fernanda Iglesias si estaba al tanto de la denuncia que Yanina Latorre habría presentado en su contra. Pero, lejos de mostrarse preocupada, la periodista dejó claro que el tema no le quitó ni un segundo de sueño. Con la misma frialdad con la que venía disparando en redes, minimizó el asunto y le bajó el precio al escándalo: " No. Ni idea ", respondió, tan breve como filosa.

Fernanda Iglesias habló con BigBang y minimizó la denuncia de Yanina Latorre

También se refirió a la supuesta denuncia con un tono entre irónico y desafiante: "Estamos hablando sobre un supuesto porque no sé si me denunció", dijo. Y redobló la apuesta: "Yo sólo conté una información de una causa. Algo comprobable. Si a ella no le gustó, no es mi problema. A muchos no les gustan las cosas que ella cuenta. La vida es así".

Con ese remate, Fernanda Iglesias dejó en claro que no piensa retroceder ni un centímetro en su postura frente a Yanina Latorre. En la guerra de historias, chicanas y acusaciones cruzadas, la periodista parece haber elegido su lugar: lejos del botón de "borrar", y bastante más cerca del de "publicar". Porque si algo quedó claro en este escándalo, es que ninguna de las dos tiene pensado bajar el volumen.