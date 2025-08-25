Nicki Nicole y Lamine Yamal terminaron confesando lo que era un secreto a voces

La actual megaestrella del fútbol español Lamine Yamal blanqueó su romance con la cantante rosarina Nicki Nicole, en el día en el que ella celebró su cumpleaños número 25. La definición confirmó las especulaciones que desde hace meses rondaban a ambos, quienes se conocieron en el festejo de los 18 años del futbolista de Barcelona.

En la imagen que eligió Yamal para compartir se los ve abrazados sentados en dos sillas y con la mano derecha de él muy mimosa y cercana a la ingle de ella. Los globos de corazones, las flores rojas, y una torta enorme sobre la mesa que tienen enfrente, es el complemento de la postal.

Nicki Nicole y Lamine Yamal blanquearon su relación.

Hasta este declaración pública de amor, las afirmaciones acerca de que desde que se conocieron se transformaron en personas inseparables sólo estaban amparadas en algunas otras pistas que habían dejado a través de las redes sociales, que llevaron a especular alrededor de la prosperidad del amor para ambos.

El cumpleaños 18 de Yamal, donde se conocieron, fue un megafestejo que tuvo una concurrencia de 200 invitados, con tres argentinos de lujo entre ellos: Duki, Bizarrap y Nicki Nicole. Nadie podía especular que la invitación del futbolista deriviaría en una historia de amor entre ambos.

Nicki Nicole asistió al estadio para ver jugar a Lamine Yamal

"En la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal no se liaron, sí que hubo mucho tonteo, pero que un par de semanas después, el 24 de julio, sí que fueron a una discoteca en la playa y ahí sí que se liaron y se fueron juntos a las 4 de la madrugada", había relatado el periodista español Javier Hoyo en su cuenta de TikTok.

Durante el fin de semana pasado también se lo vio tomarse el mismo avión privado para ir al principado de Mónaco y poder disfrutar de los días libres que le tocaban al campeón de Europa. La velocidad de la relación es tan vertiginosa que se comenta que Nicki Nicole ya se habría mudado a la mansión en la que vive Lamine Yamal.