Nicole Neumann volvió de Europa y desató una nueva batalla contra Fabián Cubero: "Estoy mucho más allá"

El regreso de Nicole Neumann tras un idílico viaje por Europa junto a su familia no estuvo exento de polémica. La modelo, que recorrió Dinamarca y Suecia en compañía de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna —fruto de su relación con Fabián Cubero—, su actual esposo Manu Urcera y el pequeño Cruz, volvió con la valija cargada de escándalos. Y como era de esperarse, el conflicto con su exmarido no tardó en estallar.

Aunque Nicole intentó enfocarse en los aspectos positivos de su travesía, como el reencuentro con su padre y la primera experiencia de un viaje largo con su bebé, las preguntas incómodas no tardaron en aparecer.

La maravillosa boda de Nicole Neumann con Manu Urcera

Durante un móvil con el programa LAM, la modelo esquivó con evidente incomodidad las consultas sobre las acusaciones de Cubero, quien asegura que ella incumplió el acuerdo para entregarle a sus hijas en los plazos estipulados: "Teníamos planificado un viaje. Ya tenemos dividido los días de las vacaciones de invierno con las nenas. Y se decidió de parte de ella no traerlas el día que le correspondía ", disparó el exfutbolista en declaraciones recientes.

Nicole, por su parte, optó por minimizar el conflicto y aseguró que no tiene interés en involucrarse en discusiones: "Estoy en paz conmigo y con mi familia, así que no tengo ni idea qué dicen. De verdad, te juro, ni me interesa escuchar. Estoy mucho más allá ", sentenció con un tono que mezclaba indiferencia y cansancio. Sin embargo, sus palabras no lograron apagar el fuego; al contrario, avivaron los escándalos.

Nicole Neumann y Fabian Cubero fin de la guerra

El enfrentamiento entre Neumann y Cubero ya es un clásico argentino. Desde su separación, cada episodio parece sumar un nuevo capítulo a una novela interminable. Esta vez, el foco está puesto en las vacaciones de invierno y los días que cada uno debía pasar con sus hijas, tema que ahora está en manos de los abogados del exfutbolista.

Por si fuera poco, la ausencia de Nicole como jurado en Los 8 Escalones también levantó sospechas. Aunque la modelo explicó que se debe a cuestiones organizativas y a la demanda de su hijo Cruz, su salida coincidió con la llegada de Pampita como conductora, reavivando la histórica rivalidad entre ambas figuras: " Era obvio que lo iban a decir, pero no tiene nada que ver . Yo ya había hablado con la producción antes de irme", aclaró Neumann.

Entre acusaciones cruzadas y rumores de rivalidades, Nicole Neumann parece decidida a mantenerse al margen del drama. Pero lo cierto es que el conflicto con Fabián Cubero sigue siendo un tema recurrente que amenaza con empañar su aparente tranquilidad familiar.