Nico Behringer, de vivir en la calle a ganar La Voz Argentina: "He sentido lo que es no tener y hoy siento lo que es tener"

El ganador de la última edición de La Voz Argentina, Nicolás Behringer, repasó su historia personal tras consagrarse en el reality de Telefe que terminó este lunes, al pasar como invitado del ciclo LAM de América TV. Allí confesó que valora mucho más lo que consiguió por el recuerdo de su pasado, que lo tuvo en situación de calle hasta los 14 años.

"Más allá de eso lo que más tengo de todo eso es que he sentido lo que es no tener y hoy estoy sintiendo lo que es más tener. Algo que no me hubiera imaginado. Lo lindo de todo esto es que puedo apreciar mucho más todo lo que pasó", confesó Behringer ante Ángel de Brito y sus panelistas. Antes se había referido a que vivió "por casi todo Buenos Aires" en sus años más difíciles.

La Voz Argentina logró un contundente éxito en su última temporada.

En ese sentido precisó que durmió "en muchos lados, casas de amistades, casas rodantes, también en la calle". "Tengo como muchos recuerdos muy difusos porque son cosas que creo que a veces cuando son tan fuertes el cerebro como que se chispea un poquito", explicó, algo conmovido por su presente. "Por ahí no teníamos nada, pero yo siempre escuchaba música", señaló en otro momento.

Behringer, además, durante muchos años cantó en la calle como forma de subsistir. "Hoy estábamos parados un ratito esperando al programa anterior y me habían ofrecido sentarme y me quedé pensando y dije: 'Qué loco, porque yo estaba siete, ocho horas parado en el día cantando y hoy estoy como sentado en un sofá, pero parado. Porque el problema de abundancia que tengo en este momento es estar esperando, estar corriendo de acá para allá para venir a visitarlos'", rememoró.

Al mismo tiempo se refirió a su victoria y detalló que "las grabaciones siempre son distintas", porque se "va viendo" y es algo "muy lindo". "Creo que podría haber ganado cualquiera. El talento de los cuatro era increíble", reconoció después, mientras que no se olvidó de quienes no quedaron pero fueron parte de los castings. "Los talentos que no se han visto", añadió.

Sobre la experiencia en el reality remarcó que lo pasó "maravilloso" y que se cuidaban "mucho todos los chicos ahí dentro". También destacó que se visualizaba como ganador por el empeño que había puesto. Al ganar, el teléfono le vibraba tanto que hasta lo preocupó. "Lo ponía en modo avión o lo ponía en agua", bromeó.

"Mi viejo me contaba que a los cuatro años yo cantaba Kiss, I was made for loving you", recordó Behringer. Si bien el metal fue su inició, se metió en diferentes géneros y festejó que en La Voz los hagan ir a nuevas experiencias. "Yo creo que transitar algo que no estás acostumbrado musicalmente te hace encontrar una parte que no conocías", aseguró.