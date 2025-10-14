La Voz Argentina desafinó en la final: ganó el talento de Nicolás Behringer, pero perdió el show

En la televisión -y por lo general en los reality- nada es cierto y mucho de lo que sucede frente a las cámaras está armado, pero Telefe ya ni siquiera se esfuerza en disimular. La noche del lunes prometía ser una fiesta musical. La Voz Argentina llegaba a su gran final (dividida en dos innecesarios tramos) con cuatro voces potentes, una audiencia fiel y la expectativa de una definición a lo grande. Pero lo que se vio en pantalla fue todo lo contrario: un desenlace sin alma, sin confeti, sin porcentajes, sin emoción, tan opaca que llevó a cientos de fanáticos a sospechar sobre los manejos y desmanejos de la producción y, para muchos, sin respeto. El ganador fue Nicolás Behringer, el artista callejero del Team Luck Ra, un pibe con una historia de vida que te toca el alma y una voz de esas que harían vibrar hasta al mismísimo Charly García.

El público lo eligió -según mostró Nicolás Occhiato- por sobre Alan Lez (Team Lali), Milagros Gerez Amud (Team Soledad) y Eugenia Rodríguez (Team Miranda!). Pero nadie supo cómo, ni cuánto, ni en qué orden real. La votación fue un misterio y el cierre, un blooper televisivo. La escena del triunfo fue tan extraña como breve. Occhiato anuncia el nombre del ganador, Luck Ra lo abraza, lo tira al piso, lo hacen subir al auto, bajar del auto y... fin. Sin rankings, sin emoción, sin final en vivo. "Papelón grabar las 4 finales y ni siquiera decir los demás puestos. Nunca más una final grabada, cero emoción y expectativas. No existe más el factor sorpresa", escribió una usuaria en X.

Las críticas de los fanáticos de La Voz

A partir de ahí, muchos internautas se animaron a opinar lo que miles pensaban. Otro se preguntó, con toda la lógica del mundo: "¿Y los otros puestos? ¿Posta que termina así? Cero respeto al público que miró el programa". Y sí, razón no le faltaba. Las redes ardieron: "Una falta de respeto al público y a los finalistas"; "Lastima terminar así el programa, sin anunciar los otros puestos a los apurones". Incluso, uno puso en duda: "¿Le darán el premio al ganador? Fue rarísimo todo". De hecho, los periodistas Luis Bremer y Marcela Coronel se sumaron al coro de críticas. "Papelón lo de La Voz Argentina. Anticiparon los 4 premios y sólo dieron el ganador Nicolás", escribir Bremer.

Y sumó: "El público se quedó con las ganas de saber quién se llevó el 2do, 3er y 4to puesto. Corte abrupto y fin. Lamentable!". Coronel fue más directa: "Ganó Nico, ¿y los demás en qué puesto?". Telefe, presionado por el escándalo, terminó publicando los resultados en las redes sociales del ciclo, sin porcentajes, sin blanquear cuántas personas votaron y con el mismo nivel de transparencia que un vidrio ploteado: Alan Lez segundo, Milagros Gerez Amud tercera y Eugenia Rodríguez cuarta.

Cabe destacar que hubieron muchos desmanejos a la horas de emitir los capítulos del ciclo debido a distintas situaciones. Por ejemplo, hubieron semanas donde La Voz solamente se emitió dos días en la semana por los distintos compromisos que fue tomando Telefe: desde la emisión de los Martín Fierro de Televisión hasta la transmisión de los encuentros de River Plate por Copa Libertadores. De esta manera, el programa era puesto y sacado del aire cuando "convenía".

Todo eso fue desgastando al público fiel, quien hasta último momento no sabía cómo ni cuándo se iba a emitir el reality de canto. A esto hay que sumarle los compromisos de los coach, que imposibilitaron que la final fuese en vivo. Sin ir más lejos, La Sole protagonizó un Gran Rex el mismo día de la final. Todo esto llevó a grabar cuatro finales distintos -uno por cada finalista como ganador- hace casi un mes, lo que explicaría la falta de emoción y de porcentajes en el programa de este lunes.

Pero más allá del papelón, lo cierto es que Nicolás Behringer se ganó el cariño del público desde el primer día. El pibe que cantaba en la calle y que se convirtió en tutor legal de su hermana menor, llegó al programa con un sueño simple: vivir de la música. "Yo tenía miedo de cantar, solo lo hacía en la ducha o en mi casa. Hoy sentir comodidad acá, cuando me costaba ser grabado con un celular, es un orgullo", dijo entre lágrimas en la final.

Desde que interpretó "Prófugos" en las audiciones a ciegas, Behringer fue una bocanada de rock entre tanto pop de fórmula. Le metió alma a cada versión: Imágenes paganas, Ala delta, Honesty, Is this love, Un pacto. Y en el cierre, junto a su coach, la rompió con Que me falte todo, dejando claro que su historia recién empieza. "Este es el final del comienzo. Te lo merecés, y felicitaciones sobre todo por la persona que sos", le dijo Luck Ra, emocionado.

Nico se llevó -o llevará- 70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un 0 km que alcanzó a tocar durante tres segundos en cámara antes de que Telefe levantara la transmisión para darle lugar a MasterChef. Pero el premio mayor lo tiene desde hace rato: el reconocimiento de un público que, pese al bochorno del formato, lo adoptó como propio. El problema, claro, no es el ganador. Es el show que no estuvo a la altura. La Voz Argentina cerró su edición con un eco de críticas que ni el autotune podría disimular. El público aplaude al talento, pero no perdona la falta de respeto. Y aunque Nico se llevó la corona, Telefe se quedó afinando el tono... fuera de tiempo.