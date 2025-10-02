Susana Giménez le salió al cruce a Vero Lozano, la mandó a aprender "matemáticas" y le pidió "¡ubication!"

La gala de los Martín Fierro dejó tela para cortar, como siempre. Pero esta vez la polémica vino con nombre y apellido: Susana Giménez. La diva de los teléfonos se llevó dos estatuillas -Mejor Programa de Interés General y Mejor Conducción Femenina- por su regreso fugaz a Telefe, y el runrún no tardó en llegar. ¿El motivo del enojo? Para muchos, la vuelta de Susana fue más un cumplimiento contractual que un verdadero deseo de volver a la pantalla, y que se la premie antes que a figuras con programas diarios y esfuerzo sostenido encendió la bronca. Quien no se guardó nada fue Verónica Lozano, que el martes, desde su propio programa, arrancó a los tiros.

Sin ir más lejos, la conductora confesó que tiene "muchos mensajes de miembros de Aptra que están por reunirse en estos momentos y dicen 'para qué votamos si después hacen lo que quieren'. Muchas injusticias". Y fue más allá: anunció que no piensa participar nunca más de la ceremonia. En LAM, Vero redobló la apuesta: "No específicamente yo. Pero me parece que Susana gane otro cuando ya había ganado uno es un montón. Más que fue un programa que tuvo pocas emisiones. No estoy juzgando si es buena o mala conductora, solo que creo que hay que repartir para que la ceremonia sea más interesante y para que nos vayamos más contentos".

Con nombre propio, Lozano marcó lo que para ella fue una injusticia: "Si no se lo dan a Carmen (Barbieri) que laburó muy bien el año pasado, le levantaron el programa y es una mina que la viene remando hace tiempo... Pamela David también la viene remando hace un montón, se levanta temprano todos los días. Es repartir el juego". Además, reveló que varios miembros de Aptra le confesaron que la habían votado a ella: "Pasa que te dicen: 'yo te voté'. Pero bueno, es medio como en las elecciones. Lo que sí me llamó la atención es que entre ellos me contaron que estaban en un chat diciendo: 'boludo, cómo es que ganó tal si yo no lo voté'".

Y disparó: "No solo Susana, también en panelismo (por David Kavlin). Debería haber una auditoría. Estuvo todo el juego muy mal repartido y se notó mucho". Claro que Susana no se quedó callada. Fiel a su estilo, primero ironizó: "Quiero que me den el premio a la innovación. ¡Que me lo den ahora!". Y después, contratacó: "No, mejor que no me lo den más porque si no las otras empiezan 'siempre se lo dan a Susana Giménez'. Nadie se banca 36 años de televisión y con 40 puntos de rating, pero bueno, si me lo dan es porque me lo merezco".

Verónica Lozano fulminó a Susana Giménez.

Consultada sobre la decisión de Lozano de no volver a la gala, la diva fue tajante: "No me importa, si no quiere que no vaya, es cosa de ella". Y cuando la cruzaron otra vez, esta vez en el Festival de Cine de la UBA, Susana redobló la picardía: "Hay chicas que se enojan. La vi a Verónica diciendo que no le cierran los números... Y bueno, ¡que aprenda matemáticas! Que hagan una auditoría en Aptra. No es mi problema. Y no la van a hacer".

La frutilla del postre la dejó con un mensaje con su sello: "No quiero hablar de esas estupideces. Yo estoy contentísima. Nadie te da un premio porque sí, durante los 36 años que hice televisión siempre fui la primera. Ninguna llegó a hacer lo que yo hice. Así que, ubication (sic)".