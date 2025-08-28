Nico Vázquez y Gime Accardi: nuevas confesiones y secretos dan un giro inesperado en su historia de separación

Cuando la historia entre Nico Vázquez y Gimena Acardi parecía no tener más capítulos, salen nuevos detalles que dan un giro a la versión que los protagonistas quisieron dar sobre su separación.

Fue la actriz quien recogió el guante y se hizo cargo de haber sido infiel: "Me mandé una cagada, le pedí disculpas a Nico y me las aceptó (...) Esa parte de la historia es verdad, la otra no. Se me está vinculando a gente que tiene familia y no tiene nada que ver", confesó en Olga.

El musical de Rocky guarda secretos que a Nico Vázquez y Dai Fernández no quieren que se sepa

Sin embargo, todo indicaría que Nico tampoco estaría siendo el "cordero mojado" que quiere vender y que él también habría tenido algo con su compañera de elenco, Dai Fernández. Por este affaire, la pareja de la joven, Gonzalo Gerber, habría sido desvinculado de Rocky.

Fue Rodrigo Lussich quien reveló los detalles que cambian el rumbo de la historia: "En la foto original que hacen del elenco cuando hicieron las primeras lecturas estaba Gonzalo Geber y algo pasó que un día no estuvo más ".

Ambas parejas terminaron por infidelidades

El conductor agregó más información recopilada durante los últimos días, mientras Nico avanza en su nueva etapa de soltería: "El que se quiso separar es Gonzalo, él es el que tenía toda la sospecha de esta historia, en realidad. Siete años de pareja. Le pregunté hoy a Gonzalo por qué se había separado de la protagonista de Rocky, que es a la que vinculan con Nico Vázquez", indicó.