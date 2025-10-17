Big Bang! News
Con ganas de salir adelante

Thiago Medina mostró su impactante cambio físico en medio de la recuperación

Además, las polémicas frases de Martín Cirio

17 Octubre de 2025 14:40
Thiago Medina

Lo que era casi impensado hace un mes atrás, está sucediendo: Thiago Medina de alta, en su casa y con sus hijas tras estar 28 días en terapia intensiva por un accidente en moto. En este contexto, agradeció el apoyo de sus seguidores que lo acompañan de cerca y mostró sus cambios.

Frente al espejo, con bermuda deportiva, remera oversize y una gorra que decora su rostro sonriente, el influencer se sacó una foto que decidió compartirla en historias de Instagram: "Hoy caigo en la realidad, no puedo creer todo lo que pasó", comenzó su reflexión y continuó: "Estoy feliz de estar vivo".

Thiago Medina compartió los avances de su recuperación.

"Entre todo lo que me pasó también bajé 20 kilos. Les quiero mostrar desde que salí del hospital aumenté 2 kilos", se mostró incentivado. Además, El posteo fue acompañado por el tema Aprender a Volar de Patricia Sosa, dando cuenta de que cada pequeño paso es un gran avance para él.

Si bien Thiago muestra su recuperación y como poco a poco retoma su vida, recibió ciento de críticas por facturar con publicidades a menos de una semana del alta. 

Uno de los influencers que cuestión al ex GH fue Martín Cirio, que refugiado en las cuatro paredes de su stream se cree impune para defenestrar a otro: "Le quedó la cara rara, tiene como otra cara, como de nena, como de 'musheer', como de lesbiana. Parece como una mina que se hizo torta hace poco y se rapó. Entonces como que tiene el pelo corto, pero sigue teniendo rasgos de mina, no tiene pelo", no midió sus palabras.

Cirio está a la orden del día cuando se trata de insultar a alguien pero al mismo tiempo no se banca una cancelación masiva: "Es una torta primeriza, novata, que recién arranca. Le hicieron la mastectomía y vaginoplastía, es una trans. Le hicieron tratamiento hormonal, la bichectomía", siguió con los insultos a Thiago Medina y concluyó: "¿Quién es la mujer, Thiago o Pestañela?".

Martin Cirio Recuperación Thiago Medina

