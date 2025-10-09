Nico Vázquez listo para confirmar la noticia que destrozará a Gimena Accardi: "Se viene el blanqueo"

Desde su separación con Gime Accardi el estado emocional de Nico Vázquez se volvió tema de conversación en los medios. Y aunque el actor quiere resguardar su privacidad se conoció quién sería su nueva novia.

Ni bien se separó los rumores indicaban a Dai Fernández, su compañera de elenco en Rocky, como la tercera en discordia. Sin embargo, todas las partes involucradas desmintieron esta información e incluso Accardi salió a responsabilizarse por la ruptura diciendo que había sido infiel a su marido.

Nico Vázquez y Dai Fernández estarían a punto de blanquear públicamente su relación

Entre rumores y silencio por parte de los protagonistas, hubo una historia de amor que avanzó. Durante la última emisión de Intrusos, Paula Varela sorprendió al revelar que Nico Vázquez y Dai estarían listos para blanquear su historia de amor.

"La veíamos venir y se vino nomás. En estos días me dicen: 'se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance'. Me cuentan que Nico Vázquez y Dai Fernández están súper enamorados , y que ya toda su gente íntima lo sabe", contó la periodista.

Varela añadió que la actriz ya habría comentado la noticia entre sus allegados. "Ella ya lo habló con gente cercana, por eso también me llega la información. Gente que trabaja con ellos también ya lo sabe. Y en breve se vendría el blanqueo, porque no da para más tenerlo oculto. Lo que me confirman también es que él se enamoró después de separarse de Gimena Accardi", agregó.

Pocas horas después, Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda desmintió la información de sus colegas: "Hoy me comuniqué con el entorno de él y pregunté: '¿Nico está de novio?'. Y me dijeron que no", deslizó.

Lo que comenzó como una relación laboral terminó traspasando el escenario: ¿se viene la confirmación de Nico Vázquez y Dai Fernández?

Al tiempo que detalló: "Esta persona, muy cercana a Nico, agregó: 'Por ahora no tiene nada que blanquear'". Fue allí que, fiel a su estilo provocador, Latorre confió cuál fue su instintiva repregunta: "Yo le dije: '¿Por ahora? ¿O sea que en algún momento...?'. Y me aclaró que por ahora no tiene nada que blanquear, que Nico hace vida de soltero".

Mientras la noticia de que Nico Vázquez y Dai Fernández estarían a punto de blanquear públicamente su relación, los actores permanecen lejos de las cámaras y los flashes aunque sus nombres son parte de rumores y debates: ¿comenzaron a salir luego de la separación con Gimena Accardi o este nuevo romance fue un causante del divorcio?