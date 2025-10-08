Thiago Medina da un paso más hacia el alta: el parte médico que compartió Daniela Celis

A casi un mes del accidente que puso en riesgo su vida, la salud de Thiago Medina sigue presentando leves mejoras lo que ya le permitieron dejar la Unidad de Terapia Intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, para estar en una habitación de cuidados intermedios.

Poco a poco, el ex participante de Gran Hermano se recupera y lo ve como una segunda oportunidad para seguir con sus sueños de estudiar, al mismo tiempo que se enfoca en avanzar para estar nuevamente con sus hijas, Laia y Aimé.

Daniela Celis contó que falta cada vez menos para que Thiago Medina regrese a su casa con sus dos bebés

En este contexto, su ex mujer Daniela Celis, compartió el último parte médico del joven: "Sigue dando pasos gigantes. De a poco se va movilizando, ansioso y feliz. Persiste con leve débito por drenaje de la cicatriz quirúrgica. Se evalúa el inicio de antibióticos por vía oral", expresó en una historia de Instagram.

"Celebramos cada logro, acompañamos sus avances y seguimos deseando su recuperación. Cómo siempre, gracias a todos por estar, sentimos el amor cerquita, puertas adentro y fuera del hospital", cerró la influencer.

Cabe recordar que Daniela Celis paró su vida por completo cuando pasó el accidente de Thiago. A pesar de estar separados, la modelo se dedicó exclusivamente a visitarlo en el hospital y llevar los insumos pedidos por los médicos, así como cuidar a sus dos bebés.

Con la mejoría de Thiago Medina, Daniela Celis retomó algunos compromisos laborales y días atrás fue a ver a su amiga, Juli Poggio a la función de Patito Feo en Vivo: "Los tres quieren verse, ya falta poquito para el alta", compartió sobre cómo pasan los días su ex pareja y sus hijas. Y siguió: "Realmente fue un milagro, los médicos me decían 'No podemos entender la evolución de Thiago en tan poco tiempo, que Thiago esté hablando y que esté con nosotros hoy' Creo que fue la voluntad de toda la gente, la fe se unió, hicimos la fuerza y se logró. Estoy muy agradecida".