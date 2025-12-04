Nicolás Cabré y Rocío Pardo: un "sí" íntimo, blanco y lleno de futuro

El amor llegó al Registro Civil con total look blanco, lluvia de arroz y una protagonista inesperada que se robó más de una mirada: Rufina, la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez, que acompañó a su papá en cada paso de una ceremonia que fue tan íntima como emotiva. Así, este miércoles 3 de diciembre, Cabré y Rocío Pardo firmaron la libreta y dieron el tan esperado "sí" en un civil que combinó sencillez, ternura y la promesa de una celebración aún más grande. "03-12-25. Civil. Rodeados de amor", escribieron ambos en sus cuentas de Instagram al compartir las primeras imágenes del día que marcó el inicio formal de su vida juntos.

Y sí: el álbum digital no dejó dudas. La alegría fue total, visible y casi contagiosa. Vestidos de blanco -ella con un conjunto sastrero impecable; él, puro lino total white- sellaron la unión con un beso espontáneo mientras los invitados aplaudían, sonreían y dejaban ver ese toque de nerviosismo que siempre acompaña los grandes momentos. A su lado, Rufina se movió entre la emoción y la ternura, con un vestido blanco juvenil y la certeza de tener un rol central: fue quien escoltó a su papá en el altar y se mantuvo junto a él en cada instante importante de la ceremonia.

Una de las postales que más enterneció a los fanáticos la muestra abrazando a la pareja, los tres fundidos en una naturalidad que cuenta toda la historia sin necesidad de palabras. A la salida del Registro Civil los esperaba la clásica lluvia de arroz, ese minuto en que el trámite se convierte en rito y el rito en alegría colectiva. El beso de los recién casados ante los flashes lo selló todo: las palmas que chocan, las sonrisas amplias, el brillo inevitable del momento. Las imágenes también revelaron el abrazo familiar más extendido. Otra foto muestra a Rocío y Nicolás junto a los padres de ella, Miguel Pardo y Alicia Bollo.

Los cuerpos cercanos, los brazos enlazados, la complicidad generacional: todo habla de un instante irrepetible, de un proyecto que no empieza de cero sino abrazado por quienes acompañaron desde el primer día. El telón de fondo verde del césped porteño y la luz suave de la tarde hicieron el resto. Y el cierre del álbum fue una captura íntima: Cabré y Pardo mirándose a centímetros, con las manos en el rostro del otro, riéndose como quien sabe que el amor está sucediendo ahí mismo, sin filtros ni artificios. Una pausa suspendida en el aire, casi palpable.

Todo esto -el civil, las fotos, la frase que eligieron para titular su álbum digital, "Rodeados de amor"- fue apenas la antesala de lo que se viene: la megaboda de este sábado 6 de diciembre en una estancia exclusiva del Valle de Punilla, Córdoba. Allí los espera una celebración de tres días, con capacidad para hospedar a 28 personas, descanso, sobremesas infinitas y un entorno pensado para que la intimidad se convierta en recuerdo imborrable. Cabré lucirá un traje diseñado por Daniel Casalnovo, y Rocío confió su vestido a Ana Pugliese. Pero antes de los brindis cordobeses, vale recordar cómo empezó todo.

El flechazo ocurrió en el verano de 2024, cuando coincidieron trabajando en Carlos Paz: él con Los mosqueteros del rey, ella actuando y produciendo Pabellón Tornú. Un encuentro fugaz, una charla que se extendió hasta tarde "entre risas y complicidad", y esas señales inconfundibles que ambos decidieron no soltar. Rápido llegaron los bares, las cenas post función, la convivencia y un compromiso que se selló en Punta Cana, sin miedo al vértigo de lo genuino. La vida juntos ya se escribe también en clave artística: este verano co-dirigirán Ni media palabra en Carlos Paz, donde Cabré protagonizará junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez.