No aclares que oscurece: "La China" Suárez subió un video de Mauro Icardi en boxer y con el bulto marcado

Eugenia "La China" Suárez compartió un video en sus redes sociales en el que se lo ve a su novio Mauro Icardi en boxer y con el bulto tan marcado que se le dibuja gran parte de su silueta. La polémica historia llegó semanas después del escándalo alrededor del tamaño del miembro del futbolista, que se desató a partir de un video erótico que filtró la modelo uruguaya Natasha Rey en el cual el delantero se masturbaba y eyaculaba sobre sí mismo.

"Buen día/Buenas tardes. Él siempre con una sonrisa", escribió la modelo y actriz en las palabras con las que acompañó el reel. La consideración por la diferencia horaria entre Argentina y Turquía demuestra la realidad que viven junto a su pareja, con un ojo puesto en cada continente. En el video al principio se ve de cuerpo completo y luego hay un zoom que se enfoca en el rostro de él.

La exposición de la intimidad del futbolista no parece una casualidad, por la cercanía que tiene con las repercusiones que hubo alrededor del tamaño del miembro de Icardi, a quien en las redes sociales tildaron de "manicero", por la proporción de este con un maní. En ese sentido, la revelación demostró que a Suárez le entró la bala de las críticas hacia su novio.

Cabe recordar que semanas atrás Icardi quedó en el centro de la polémica a partir de la filtración de Rey. La uruguaya desfiló por los canales de televisión para contar la historia de una supuesta relación virtual con el delantero, que incluyó intercambio de videos inclusive con ambos en pareja. La revelación, según su versión, se dio a partir de intentar usarlo para crecer como figura. "Aproveché la oportunidad. Estaba fuera de foco y la tomé", señaló ante LAM.

Natasha Rey, la vedette uruguaya que atrapó a Icardi con las manos en la masa.

Al mismo tiempo, Icardi negó la acusación de Rey y deslizó que, en realidad, ella tenía el video porque se lo había pasado Wanda Nara, en un acto de despecho. Es decir que el delantero habría enviado ese video masturbándose dedicado a su ex y que habría sido ella quien se lo envió a Rey para quemarlo sin pagar el costo en la Justicia.