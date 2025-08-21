Emilia Mernes, entre la autocrítica y la búsqueda de madurez: "Me siento muy subestimada"

Durante la gira promocional por España, en 2024, Emilia Mernes había quedado en el centro de la escena por una entrevista que rápidamente se viralizó. Consultada por una periodista de Europa Press sobre los recortes que podían sufrir los argentinos con la presidencia de Javier Milei, la entrerriana se mostró incómoda, lanzó una mirada de auxilio a su staff y la respuesta final llegó en boca de una asistente: "No vamos a hablar de política".

El gesto, sumado al silencio, la convirtió en tendencia en cuestión de horas. Un año y medio después, Emilia volvió sobre aquel momento en el podcast Hablando de algo con alguien. Consciente de la repercusión que tuvo, no esquivó la autocrítica: "A veces que vuelvo atrás y digo: '¿Por qué hice esto?'. Me re pasa. Cuando me preguntaron de política y no respondí, por ejemplo, y me quedé tiesa como el meme". Con algo de ironía para alivianar la anécdota, enseguida profundizó en lo que sintió: "No tenía la respuesta, venía como fuera de la situación. No estaba al tanto de lo que estaba pasando porque venía de gira por España".

Según explicó la cantante, no se "sentía capacitada para dar una respuesta" y que, por ese motivo, contestó una persona de su staff. "Que no está bien y a eso voy", dijo. En ese sentido, dejó en claro una lección que le quedó grabada: "Está bien decir 'no sé sobre algo'. Sobre tal tema, no sé. Sobre política no sé". Sin embargo, también reafirmó su conexión con la Argentina: "Estoy muy conectada con la realidad, con lo que pasa en mi país. Mis papás están jubilados, mi familia es trabajadora, yo estudié en universidad pública".

La intérprete de Cuatro Veinte reconoció que la presión de ser figura pública la llevó muchas veces a sentirse en el centro de expectativas imposibles de cumplir. "Me interpela lo que pasa en mi país, pero el problema es que me piden una explicación a mí o una respuesta a mí. Y yo no tengo esas respuestas. Yo hago lo que puedo con lo que tengo y trato de poner mi grano de arena siempre. También me siento muy subestimada. Y si bien sé que muchas de las cosas que me dicen no son reales, a veces me las creo. Me ha afectado mucho y estoy tratando de buscar las herramientas para mejorar, para crecer", resaltó.

La artista repasó el incómodo episodio en España cuando evitó hablar de política

Ese mismo espíritu es el que volcó en Perfectas, su reciente EP de seis canciones, donde propone un recorrido íntimo y reivindicativo. "No hay forma de ser perfectas. La perfección no existe, es algo inalcanzable que nos hicieron creer que teníamos que ser, en especial a nosotras, las mujeres", escribió en redes al momento de anunciarlo. Y, como espejo de su propia carrera, sumó: "Me dijeron que soy un producto, que solo sirvo para ser linda, que tengo que estar siempre hot, pero no tanto. Que tengo que tener los mejores números, que no escribo mis canciones, que tengo que hacer otra música, que tengo que decir tal cosa, tal otra, pero no así. Que me tengo que vestir de cierta manera, mostrar menos, mostrar más, no tener errores, no enojarme, no ponerme triste, no sentirme mal".