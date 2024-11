"No, amigo... te hiciste vergoncha": Paco Amoroso cayó del escenario en México y fue hospitalizado

La noticia de que el cantante Paco Amoroso se encuentra fuera de peligro, tras caer del escenario en un show que daba junto a Ca7riel y su banda en la Ciudad de México, fue celebrada por sus compañeros durante la última madrugada, cuando se comunicaron por videollamada con él desde su internación. Si bien el pronóstico no parecía malo cuando lo trasladaron, realmente no se sabía cuán bien estaba realmente. "Mi carita antes de que me digan que no me fracturé nada. Gracias, Ciudad de México. ¡¡¡Estuvo increíble!!! Esto sigue", prometió Amoroso en un posteo que realizó en Instagram, en el cual subió una foto de él en una silla de ruedas y que acompañó con el video de su estrepitosa caída, el cual ya se viralizó masivamente a través de las redes sociales.

En el recuerdo audiovisual de su accidente con suerte, ya que los médicos diagnosticaron que no sufrió ninguna herida de gravedad, se puede ver cómo el cantante da un mal paso mientras camina y baila hacia atrás y se va directo al precipicio. Además, según se ve, no llega a poner sus brazos para amortiguar el golpe.

"No, amigo. Te hiciste vergoncha", fue el comentario que le dejó Ca7riel en la publicación de su compañero. Este mismo también protagonizó una de las fotos, en la que se ve la captura de la videollamada. Allí, se lo ve con su mano en la boca como sorprendido y apenado por lo que tuvo que pasar Amoroso.

Ca7riel y su banda en una captura de la videollamada que hicieron con Paco Amoroso, tras la caída que sufrió de un escenario en la Ciudad de México.

No fue el único comentario de famosos que dejaron en su publicación. "A eso yo le llamo caer con estilo. Qué bueno que estés enterito", escribió la actriz Jazmín Stuart. "¡¡¡Vamoooooooo, Paquito!!! Un tropezón no es caída", le dedicó su colega Fito Páez, siempre abierto a los nuevos exponentes artísticos y de la cultura nacional. En ese sentido, también dejaron su aliento Natalia Oreiro, Celeste Cid, Carla Quevedo y Humberto Tortonesse, entre tantos referentes.

La gira por el país norteamericano continuará este jueves 21 de noviembre cuando los artistas se presenten en el Foro Tims de Monterrey. Luego, el viernesm estarán en el Foro Arpa de Querétaro y el sábado en el festival Tecate Comuna en Puebla. El brillo de las figuras emergentes de Argentina parece muy fuerte, al punto de que no hay caída que frene su ascenso.