Rusherking abrió un restaurante, se metió en la cocina y volvió a apuntar contra Ángela Torres: "Me shockeó"

Rusherking cambió el estudio de grabación por los fuegos de la cocina. El músico santiagueño sorprendió a sus seguidores al anunciar que abrió un restaurante de pastas en Palermo, donde reunió a los medios para mostrar su nueva faceta como empresario gastronómico. Pero lo que debía ser una presentación tranquila terminó derivando en otro capítulo de su novela mediática con Ángela Torres. Hace casi dos meses, la actriz había contado en LuzuTV que, durante su relación con Thomas Tobar (su verdadero nombre), tuvo que "ajustarse al estilo de vida" de su ex y hasta fingir "ser millonaria como él". La confesión desató una ola de memes y especulaciones en redes.

Lejos de evitar el tema, Rusherking recogió el guante en una entrevista con Intrusos (América): "No me dolió, cada uno es libre de contar lo que quiera. Me shockeó la forma en la que lo dijo, porque me hizo quedar como una persona que busca que se adapten a mi estilo de vida", lanzó, visiblemente molesto. El cantante, que en redes había prometido "no hablar más del tema", finalmente se explayó: "De hecho, todo lo contrario. Cuando estoy de novio, cada vez que me voy de viaje o tengo un compromiso, incluyo a mi pareja. Me gusta estar acompañado e incluir a la otra persona sin esperar nada a cambio. Cuando estoy enamorado, lo doy todo".

Más relajado, aunque con un dejo de fastidio, agregó: "Yo no me daba cuenta de que sufría eso, creo que no lo estaba. Si estoy de novio y me doy cuenta de que tengo otras posibilidades económicas, no soy un hijo de put... que le va a decir a la otra persona: 'Che, tenés que pagar esto, esto y aquello'. Yo siempre invito, es mi forma de ser. Le mandé un mensaje después de que dijera eso, pero no me contestó. Para mí se dio cuenta de que se equivocó y bueno...". Con la misma sinceridad, el ex de La China Suárez también se refirió a la relación con la actual pareja de Mauro Icardi: "Uno no elige de quién enamorarse, yo soy totalmente transparente".

Rusherking se metió en la cocina: abrió un restaurante

Según explicó, no se pone de novio "con las más famosas". "Simplemente me enamoro", aclaró. Y cuando le preguntaron si ahora, con Eugenia en pareja con Mauro Icardi, pensaba "qué suerte que salí de ahí", Rusher respondió sin rencor: "No digo 'qué bien que salí de ahí', no reniego de mi pasado. Cada relación que tuve fue una experiencia. Estoy feliz si quienes fueron mis parejas están felices. Espero que ellas piensen lo mismo de mí".