Nuevo testimonio saca a la luz oscuros detalles sobre la relación entre Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata

El pasado miércoles 11 de septiembre, Jorge Lanata abandonó el Hospital Italiano, donde estuvo internado desde el 14 de junio. Por el momento, el periodista no regresó a su casa, sino que fue trasladado a la Clínica Santa Catalina, donde comenzará una nueva etapa de rehabilitación. Lejos de estar en un ambiente tranquilo como aconsejan los médicos, el entorno del mediático protagoniza el momento más tenso: en las últimas horas, la relación entre su actual pareja, Elba Marcovecchio, y su ex esposa, Sara "Kiwita" Stewart Brown, empeoró.

De acuerdo con el último parte médico oficial, el comunicador "continúa con encefalopatía expresada con delirio y desorientación. En contexto de esa estabilidad, se considera traslado a centro de neurorrehabilitación para continuar con su evolución". El traslado sucedió a las 8 de la mañana el día 11 de septiembre, en una ambulancia donde también subió la ex mujer. En la clínica lo esperaba Martina, a asistente de toda la parte médica. Esto fue información que brindó Bárbara Lanata al medio Teleshow.

Jorge Lanata fue trasladado a la Clínica Santa Catalina

Lejos de estar rodeado por la tranquilidad, la hija menor del escritor, Lolita Lanata, se expresó en redes sociales. Sobre un fondo negro, escribió: " Cuando salgan los trapitos al sol... ". Esto fue luego de que en los medios de comunicación se difundió el tenso momento que protagonizaron Stewart Brown y Marcovecchio cuando se encontraron en la Clínica.

Según trascendió las mujeres no se saludaron. Sarah la tuvo todo el tiempo en su mirada, pero Elba la esquivó: "Se nota ahí. El clima se corta con tijera", reveló Marcela Tauro desde su lugar en "Intrusos", donde además aseguró que hay imágenes en la que se puede ver a la abogada con una actitud nerviosa e incómoda ante la presencia de la ex esposa de su actual pareja.

Historia de Lolita Lanata sobre el tenso momento que atraviesa en su familia

Luego de la historia de la menor de las hermanas, Bárbara se volvió a pronunciar ante los medios y lejos de negar la mala relación con la mujer de su papá habló largo y tendido del "injusto" momento que le toca vivir: "Es obvio que no nos llevamos bien con Elba. El domingo me la crucé en el hospital, le pedí hablar, pero no quiso. Ella no va al hospital para no tener que vernos ".

Por otra parte, la joven quiso vender a los periodistas un panorama desestructurado, diferente al que Marcovecchio había contado: "Mi papá estaba tranquilo y charleta... Yo creo que ahora empieza una etapa de rehabilitación y se le va a pasar la poca desorientación que tiene, que es normal en pacientes que están mucho tiempo internados", fueron sus palabras.

Nuevo testimonio se suma a la problemática

Hasta el momento poco se conocía la interna familia desde el punto de vista de las hijas y la ex cónyuge de Jorge. Sin embargo, en las últimas horas, Mariana Gallego, amiga de Elba, habló con "Socios del Espectáculo" y reveló detalles claves en la problemática relación: "Yo me encontraba ayer en el Hospital Italiano y pude estar con Elbita cuando bueno... cuando empezó a organizar todo el tema del traslado de terapia a la clínica donde ahora está Jorge... Los que estábamos cerca de Elbita sabíamos todo el tema interno, lo que pasa es que ella siempre ha sido reservada con eso, creo que en cierta forma porque también lo cuidaba a Jorge al no hablar de estas cosas, que me imagino le dolerían un montón, a ella le duelen un montón ", comenzó.

Amiga de Elba Marcovecchio sacó a la luz los detalles mas conflictivos de la mujer con las hijas de Lanata

La íntima de Marcovecchio confirmó que las hijas del periodista nunca la terminaron de aceptarla en la familia. Con quien logró entablar cierta relación fue con Lola, pero no así con Bárbara, con quien ni siquiera pudo compartir comidas, ya que la joven se negó rotundamente: "Imaginate cómo se incrementa esto en una situación en donde ella sigue a su marido, en el que necesitás apoyo y contención y no que se armen como dos bloques y Elba quede absolutamente sola y separada en un momento tan importante", analizó y luego confirmó que el traslado del periodista "lo firmaron todas", reflexionó en el programa.

Por último, Gallego aseguró que económicamente su amiga no necesita de ningún hombre ya que puede solventar su vida gracias a su buena trayectoria laboral: "Si hay alguien que ganó lo que tiene con trabajo es Elba Marcovecchio . Me da risa cuando se comenta que quiere la plata de Jorge Lanata porque realmente no la necesita".