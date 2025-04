Ocho palos verdes, propiedades millonarias y vehículos de lujo: la lista que Jésica Cirio le pidió a Picirillo por el divorcio

La relación entre Jésica Cirio y Elías Piccirillo terminó en febrero, cuando se dinamizó la situación legal que derivaría en la prisión preventiva del empresario. Ahora se supo la lista que la modelo elaboró para la división de bienes que llegará después de que se consume el divorcio entre ambos. En el entorno de la ex de Martín Insaurralde, aseguraron que está "angustiada y triste". Él, por su parte, sufrió una descompensación en la cárcel.

"Jésica tuvo una charla con Elías donde le planteó todos los bienes materiales que piensa quedarse de esta relación y además dinero", detalló el periodista Juan Etchegoyen, al aire de Mediodías Bien Arriba, el programa que conduce Carlos Monti en la TV Pública. Además agregó que "le pidió un departamento que queda en avenida Libertador de aproximadamente un millón de dólares" y "la suma de ocho millones de dólares".

Elías Piccirillo y Jesica Cirio el día de su matrimonio.

La lista no termina ahí, ya que también hay que sumar a eso, "una casa valuada en tres millones de dólares" y "un vehículo de 300 mil dólares". Etchegoyen también reveló que los trámites avanzan "a pasos agigantados" y se preguntó "cuánto dinero tiene el financista", como para que la modelo haya levantado tanto la vara a la hora de la división de bienes.

Lo cierto es que en el entorno de la ex Peña de Morfi aseguraron que no está pasando un buen momento. "Hablamos hace poco, hace tres días. Está muy mal, quedamos en un café. Le mandé un mensaje porque la vi muy mal y me salió del corazón", afirmó en Intrusos, su amiga Barby Franco, pareja del abogado Fernando Burlando. "Está mal, no sé si deprimida, pero está angustiada y triste", reafirmó.

Elías Piccirillo al momento de su detención

"Le dije que cuente conmigo para un abrazo, para un café, más que nada para esos abrazos que necesitás de amigas, fue más por eso", explicó Franco al aire de América TV. Allí confesó que la situación "le sorprendió", porque "no conocía tanto la interna de ellos porque" se "había distanciado bastante".

Mientras tanto, Piccirillo se encuentra en su peor momento, luego de que le negaran la excarcelación en la causa que lo investiga por la denuncia que realizó el empresario Francisco Hauque, donde menciona que en la noche del 17 de enero ambos se encontraron para dialogar sobre una estafa y en su auto el acusado le plantó un arma y droga.

"Está muy bajoneado. Él pensaba que le iban a dar la excarcelación", reconoció su abogado Fernando Sicilia ante la agencia Noticias Argentinas. Al mismo tiempo que le negaron esperar fuera de prisión hasta que comience el juicio oral, la Justicia también lo embargó por 100 millones de pesos. Cuando Piccirillo se enteró de la resolución se descompensó y debió ser atendido por el personal médico del penal de Ezeiza, donde está detenido. Este tipo de situaciones ya venían desde los días previos a su detención, en los cuales, de acuerdo a su letrado, atravesó ataques de pánico y otros problemas atribuidos a la salud mental.