¡ULTRA Buenos Aires 2026 rompe esquemas! Confirmaron un tremendo line up para un finde inolvidable

¡Atención, amantes de la música electrónica! ULTRA Buenos Aires reveló el lineup de su Fase 1 para la sexta edición, y la emoción es total. El 14 y 15 de febrero de 2026, el Parque de la Ciudad se transformará en el epicentro mundial de la música electrónica, con shows que harán vibrar hasta al más exigente de los danzantes.

El lineup de esta primera fase es simplemente espectacular. Encabezando la lista están leyendas como Steve Angello, miembro del icónico Swedish House Mafia, y al inigualable deadmau5, quien con su estilo único y siete nominaciones al GRAMMY promete una experiencia inolvidable. También llega el trío británico Above & Beyond, maestros del progressive house que regalarán dosis de pura magia.

ULTRA Buenos Aires 2026

El techno estará más vivo que nunca con la reina belga Charlotte de Witte, el genio del underground Richie Hawtin, y el debut mundial del B2B entre Joseph Capriati y Mau P, una colaboración que ya se perfila como uno de los momentos más épicos del festival.

El house también tendrá su lugar con el dúo británico CamelPhat, el australiano Dom Dolla, y el inigualable Jamie Jones, jefe del sello Hot Creations. Por si fuera poco, la española Indira Paganotto traerá su irresistible psy-techno, mientras que el berlinés Klangkuenstler y el maestro del techno cinematográfico Kevin de Vries completan un lineup de ensueño.

ULTRA Buenos Aires 2026

El festival promete ser una experiencia multisensorial única. Con cuatro escenarios imponentes, incluyendo el icónico Main Stage y el RESISTANCE Stage, ULTRA Buenos Aires ofrecerá espacios dedicados a talentos locales, mostrando lo mejor de la escena argentina.

Cada día del ULTRA Buenos Aires 2026 contará con diez horas continuas de música, tecnología inmersiva y una producción audiovisual que promete superar todas las expectativas. Es más que un festival: es un viaje colectivo donde miles de almas se conectan a través del poder de la música