¿Palito o indirecta con nombre y apellido? La China Suárez volvió a incendiar TikTok y las redes estallaron

La China Suárez lo hizo de nuevo. Y no fue una película, ni una serie: fue otro capítulo de su eterna saga de dardos filosos y posteos en clave. Mientras alista las valijas para regresar a Turquía -sí, otra vez con los chicos-, la actriz reapareció en TikTok con un video que dejó a las redes en llamas. "Cuando me quieren hacer quedar mal, pero les tengo que refrescar la memoria", escribió Eugenia, acompañando un playback con un audio que dice: "Quien nació para zorra, nunca será una señora de sociedad. Yo conozco a una zorra que se volvió señora de respeto. Tomó un baño de agua bendita y hoy vive en la iglesia rezando". Fuego puro.

Los usuarios no tardaron en descifrar (o intentar descifrar) el mensaje oculto. Algunos juraron que iba directo a Pampita, recordando que días atrás la modelo salió a bancar a Benjamín Vicuña cuando la China lo tildó de "mal padre" por no permitirle salir del país con sus hijos. Otros, en cambio, lo leyeron como una respuesta venenosa a Wanda Nara, con quien la ex Casi Ángeles mantiene una rivalidad de larga data desde el "Wandagate". Y por si un TikTok no bastara, la actriz subió otro video donde canta la parte de Fergie en "My Humps", ese clásico de los Black Eyed Peas que habla de hombres que la miman, la visten con marcas caras y la eligen por encima de las demás.

Para los expertos en redes, esto "sí, fue para Wanda", después de que la mediática dijera que la China usaba su ropa cuando vivía con Icardi en Estambul. Pero mientras las redes se debatían en modo detectives para saber a quién iba dirigido el misil digital, el otro protagonista de la novela, Benjamín Vicuña, optó por el silencio... y la nieve. El actor chileno fue parte del cumpleaños número 4 de Ana, la hija menor de Pampita, celebrada con dulzura y fotos en Villa La Angostura. Al festejo se sumaron los hijos que tiene con la China -Amancio y Magnolia- y su actual pareja, Ana Espasandín, en una postal de familia ensamblada que sorprendió a más de uno.

La modelo compartió en sus redes una imagen del festejo y un mensaje emotivo: "Ana, solo Dios sabe cuánto te soñé", acompañada por la imagen de su hija vestida de blanco con diadema de flores. Vicuña, por su parte, se mostró sonriente y cercano, dejando en claro que los conflictos con la madre de sus hijos no afectan los momentos familiares. Mientras tanto, la China sigue en modo diva digital: un día desafía el hate con su hija Rufina caminando como Icardi en Galatasaray, al otro canta Fergie y lanza indirectas con frases sacadas de una novela turca. Y lo cierto es que, a esta altura, cada TikTok suyo genera más expectativa que La Voz Argentina.