Filtraron al primer eliminado de Masterchef y estalló la polémica en Telefe

Masterchef vuelve a la pantalla de Telefe el próximo martes, y algunos participantes ya dan qué hablar. El pasado 30 de septiembre comentaron las primeras grabaciones y ya se filtró el nombre del primer eliminado, que por supuesto trae polémica.

Año tras años, los jurados llegan más exigentes y en la primera prueba culinaria se habrían cargado a Marixa Balli: "Sería la primer eliminada de Masterchef Celebrity, la cachaca no habría pasado la primera ronda de eliminación, está muy triste y se la vio llorando en el evento de Fundaleu", escribió en X Nahuel Saa.

Marixa Balli sería la primera eliminada de Masterchef

Mientras algunos participantes, como Maxi López, tendrían pactado su fecha de eliminación, otros llegaron con la ilusión de competir hasta el final e incluso renunciaron a otros trabajos: " Siente que arriesgo yéndose a Telefe y ahora se quedó sin nada ", agregó el periodista sobre la supuesta eliminación de Marixa.

La participación de la angelita sin dudas da que hablar, y fue el propio Ángel De Brito quien contó que la mediática se sintió maltratada por uno de los jurados. En este contexto, Damián Betular se pronunció públicamente: "Marixa Balli se sintió maltratada por alguien del jurado, lloró", le comentó un cronista al reconocido pastelero y él respondió: "¿Cuándo? ¿La semana pasada? La vi contenta ayer. Capaz el cruce es que le digan que no le salieron bien las cosas".

La dura respuesta de Damián Betular a los supuestos maltratos denunciados por Marixa Balli

El jurado de Masterchef también explicó cómo suelen ser los primeros días de competencia: "La primera semana es un poco fuerte a veces decirles que no cocinan tan bien. Los que empiezan así bajo, después suben. Esto es un día bien, un día mal". Con tono conciliador, Betular cerró el tema con una recomendación para la participante: "Que no llore Marixa, que la pase bien".

Así, Masterchef todavía no se estrenó y ya trae polémica desde sus inicios. Una vez vista su eliminación ¿saldrá Marixa Balli a hablar de los supuestos maltratos en el programa?