Amor total

Thiago Medina volvió a hablar con sus hijas y Daniela Celis contó emocionada: "Los milagros existen"

A semanas del accidente, el joven mejora y su ex retoma su trabajo.

06 Octubre de 2025 13:40
Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus hijas, Laia y Aimé
En las últimas horas, la noticia de que Thiago Medina fue trasladado a una sala de cuidados intermedios emocionó a quienes desde el 12 de septiembre, día del accidente, siguen de cerca el estado del joven. En esta oportunidad, su ex esposa y madre de sus hijas, Daniela Celis contó cómo fue el reencuentro más esperado entre el ex participante de Gran Hermano y sus gemelas. 

A través de historias de Instagram, la influencer compartió el parte médico como lo hace habitualmente. Luego, con una sonrisa imborrable reveló detalles familiares: "La felicidad es total, ustedes son parte de este milagro, y para todos los que me preguntan, él ya vio a sus nenas a través de una videollamada". 

Luego de semanas en terapia intensiva, Thiago Medina fue trasladado a una sala de cuidados intermedios
Días atrás, cuando a Thiago se le retiró la respiración mecánica, lo primero que hizo fue preguntar por sus bebés. Luego de unos días, tuvo la oportunidad de verlas a través del teléfono lo que le generó tranquilidad y alegría, pero no sólo a él sino que Laia y Aimé quedaron enloquecidas por ver a su papá: "Estaban muy felices, así que ahora están diciendo '¡Papá, papá, papá!' Así que estamos todos muy contentos", contó Celis

Cabe recordar que Medina era quien cuidaba a sus hijas mientras la madre de las pequeñas trabajaba para darle una vida con privilegios y comodidades. Un acuerdo de pareja que revolucionó las redes sociales y hasta llegaron a apodarlo como "niñero", algo que no le molestó porque estaba orgulloso de cuidarlas.

Daniela Celis había puesto en pausa sus compromisos laborales, ya sea las publicidades a través de sus redes sociales como su participación en los streams. Sin embargo, a través de historias de Instagram reveló que vuelve al ruedo: "Retomando la vida real, después de 23 días vamos a volver a laburar".

Si bien hay grandes progresos en la salud de Thiago Medina, lo cierto es que se viene un largo proceso de recuperación, donde la familia aseguró que será operado nuevamente.

