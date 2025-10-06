Thiago Medina volvió a hablar con sus hijas y Daniela Celis contó emocionada: "Los milagros existen"

En las últimas horas, la noticia de que Thiago Medina fue trasladado a una sala de cuidados intermedios emocionó a quienes desde el 12 de septiembre, día del accidente, siguen de cerca el estado del joven. En esta oportunidad, su ex esposa y madre de sus hijas, Daniela Celis contó cómo fue el reencuentro más esperado entre el ex participante de Gran Hermano y sus gemelas.

A través de historias de Instagram, la influencer compartió el parte médico como lo hace habitualmente. Luego, con una sonrisa imborrable reveló detalles familiares: "La felicidad es total, ustedes son parte de este milagro, y para todos los que me preguntan, él ya vio a sus nenas a través de una videollamada ".

Luego de semanas en terapia intensiva, Thiago Medina fue trasladado a una sala de cuidados intermedios

Días atrás, cuando a Thiago se le retiró la respiración mecánica, lo primero que hizo fue preguntar por sus bebés. Luego de unos días, tuvo la oportunidad de verlas a través del teléfono lo que le generó tranquilidad y alegría, pero no sólo a él sino que Laia y Aimé quedaron enloquecidas por ver a su papá: "Estaban muy felices, así que ahora están diciendo '¡Papá, papá, papá!' Así que estamos todos muy contentos", contó Celis.

Cabe recordar que Medina era quien cuidaba a sus hijas mientras la madre de las pequeñas trabajaba para darle una vida con privilegios y comodidades. Un acuerdo de pareja que revolucionó las redes sociales y hasta llegaron a apodarlo como "niñero", algo que no le molestó porque estaba orgulloso de cuidarlas.

Daniela Celis había puesto en pausa sus compromisos laborales, ya sea las publicidades a través de sus redes sociales como su participación en los streams. Sin embargo, a través de historias de Instagram reveló que vuelve al ruedo: " Retomando la vida real, después de 23 días vamos a volver a laburar ".

Si bien hay grandes progresos en la salud de Thiago Medina, lo cierto es que se viene un largo proceso de recuperación, donde la familia aseguró que será operado nuevamente.