Pampita le tiró un palito a la China Suárez: "Ya vamos a tener que hablar"

Si de escándalos se trata, Pampita tiene varios en su historial. Sin embargo, en los últimos días opinó del estilo de vida que llevan las esposas de los jugadores de futbol y estalló la polémica. En este contexto, realizó diferentes entrevistas para aclarar sus dichos.

Todo comenzó cuando en una trasmisión de Los 8 Escalones la conductora recordó el pasado botinero de Evangelina Anderson. Pero, lo que se entendió como un comentario despectivo a las mujeres que dejan de lado algunos sueños para acompañar a sus parejas también se interpretó como una indirecta para la China Suárez, quien actualmente apoya a Mauro Icardi: agarró sus hijos, sus valijas y se instaló en Turquía.

Pampita aclaró sus dichos sobre las botineras, pero nadie le cree

Luego de la polémica y la repercusión en redes sociales, Pampita habló con Desayuno Americano: "Yo hablé bien. Lo recortaron y quedó como raro el recorte. Sí, se escucha raro", sostuvo , y agregó: "Nada que valore más que una mujer que se posterga por cumplir el sueño de otro y por acompañarlo con la familia a tantos países, a tantos lugares, no solo en la profesión de botinera".

Con una sonrisa en la cara continuó: " Hablar mal de otra mujer no está en mi esencia para nada... Muchas veces las botineras, porque sus maridos están viajando, hasta están en los partos solas, imaginate... Siento que hacen el doble para que ellos sean los que brillan".

A Pampita no le importó el unfollow de la China Suárez

La modelo también habló con LAM donde sostuvo que no quiso desprestigiar la labor de una mujer que acompaña y facilita la vida de un futbolista, pero cronista de Ángel De Brito fue al huso y le consultó por la China Suárez: "No sé, hay que preguntarle a ella, no pasó nada", contestó cuando le consultaron por el unfollow de la ex Casi Ángeles.

La mediática llegó a considerar familia a la actriz, aunque nadie creyó ese discurso: "Yo creo que no todo pasa por las redes y que siempre va a haber un vínculo. No se define todo por las redes. De mi parte está todo bien y siempre va a haber respeto entre nosotras. Somos gente grande. Ya vamos a tener que hablar por algo de los chicos y va a estar todo bien como siempre . No hace falta ni siquiera tener una conversación sobre este tema".

China Suárez y Mauro Icardi

Por último, Pampita confesó que no habla de la China Suárez con sus amigas: "Si preguntás a mis amigas, vas a ver que nunca hablo de ningún integrante de mi familia en ningún ámbito, ni en privado, ni en público. No falto el respeto a nadie y no me gusta tampoco y no doy lugar para que hablen mal tampoco en mi círculo íntimo de nadie de mi familia. De mi lado está todo bien y va siempre estar todo bien", concluyó dejando más dudas que certezas.