Pampita y Martín Pepa, temporada 2: del final con olor a terceros en discordia a la reconciliación en los Hamptons

Lo que parecía un final definitivo terminó convirtiéndose en una segunda oportunidad. Menos de un mes atrás, Pampita había confirmado su ruptura con Martín Pepa. La decisión, según trascendió, la había tomado él mismo, por teléfono y argumentando la distancia como principal obstáculo. Pero después de unas vacaciones familiares en Bariloche y unos días de soltería en Ibiza, la conductora sorprendió apareciendo en el Hamptons Polo Club, donde jugó el equipo de su ¿ex? novio.

Pampita y Martín Pepa se reconciliaron

El Equuleus Polo Team de Pepa se consagró campeón de la copa de 8 goles General George S. Patton Jr. tras vencer 14 a 11 a Scuderia Solaia. Sin embargo, el verdadero triunfo del día fue otro: Pampita, vestida con un impecable conjunto beige y una remera blanca, acompañó sonriente al polista. Las imágenes de ambos caminando de la mano tras el partido, tomadas por Agustina Lacroze y difundidas por Pilar Telechea, confirmaron lo que muchos sospechaban: la pareja volvió a apostar por el amor.

Las fotos no tardaron en viralizarse. Primero, Luis Bremer en Desayuno Americano compartió las pruebas de la reconciliación; luego, Gossipeame sumó combustible al fuego mediático al replicarlas en redes. Los fanáticos celebraron con frases como "Vamos Pampita", "Si Pampa lo quiere, lo tiene" y "Qué hermosa su sonrisa. Se nota que está feliz con él". En diálogo con Pepe Ochoa, la morocha confirmó la reconciliación: "Sí, es verdad". respondió Carolina al ser consultada sobre la reconciliación.

Confirma pampita su separacion pic.twitter.com/yQeNNNwbfw — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 18, 2025

El pasado 21 de julio, Gustavo Méndez había dado la primicia en Mujeres Argentinas y, casi de inmediato, Ángel de Brito confirmó en redes que la pareja estaba distanciada desde el 9 de julio. En ese entonces, incluso circuló la versión de que una tercera en discordia había acelerado la ruptura. Según había revelado Pepe Ochoa en Sálvese Quien Pueda, ciclo que conduce Yanina Latorre por la pantalla de América TV, Pepa estaba "zonceando hace tiempo con una compañera de trabajo" y toda la empresa "tenía el dato". Pampita, alertada por actitudes sospechosas, habría descubierto la situación en uno de sus viajes y puesto el grito en el cielo.

Pampita y Martín Pepa se reconciliaron

Las especulaciones no tardaron en multiplicarse: desde rumores de compromiso -alimentados por el anillo que la modelo lució en un evento en Miami- hasta comentarios sobre la vida social del polista. "No está bien visto en el ambiente, es bastante fiestero", recordó Majo Martino en aquel momento. Hoy, en cambio, la historia parece transitar otro camino. Lejos de ocultarse, Pampita y Pepa decidieron dejarse ver juntos, relajados y cómplices, celebrando un triunfo deportivo y sentimental. Si este "segundo round" será definitivo o apenas un capítulo más en una novela de idas y vueltas, es todavía una incógnita.