Pampita y Nicole Neumann: de la guerra eterna al abrazo incómodo que revolucionó las redes

Quién lo hubiera imaginado: después de más de dos décadas de miradas filosas, tapas cruzadas, apodos hirientes y hasta codazos en las pasarelas, Carolinas Pampita Ardohain y Nicole Neumann volvieron a posar juntas para una prestigiosa revista de modas. La postal, que parecía impensada, se viralizó en cuestión de minutos y reavivó el debate sobre una de las rivalidades más icónicas de la farándula argentina.

El navegador no soporta este contenido.

En las redes no tardaron en aparecer los analistas de gestos y expertos en lenguaje corporal. Para muchos, el video de la sesión de fotos dejó ver a una Nicole distante, casi esquiva, que apenas sonrió y buscó alejarse de su eterna contrincante apenas la cámara dejó de disparar. Del otro lado, Pampita parecía ponerle toda la onda, abrazando y hasta intentando darle un beso a su colega. "Nicole hermosa, y Pampita la veo tan falsa con esa sonrisita", lanzó una usuaria. Otra, en cambio, opinó lo opuesto: "En esta ganó Pampita, súper relajada, compañera, la otra no la pudo pilotear mucho, se alejó rápido y quería terminar con eso".

El duelo Pampita vs Nicole es, desde principios de los 2000, el Boca-River del modelaje argentino. Dos estilos opuestos: la morocha de La Pampa que rompió con el estereotipo de "rubia alta" en las pasarelas, frente a la clásica top model que marcaba tendencia. Esa irrupción no cayó del todo simpática y pronto comenzaron los rumores de desplantes, envidias y hasta codazos estratégicos sobre las pasarelas para ganar centímetros de protagonismo. La guerra escaló cuando empezó a circular un apodo cruel: "Muqui" (diminutivo de "mucama"), supuestamente ideado para Pampita. Aunque durante años se le adjudicó a Nicole, ella lo negó siempre.

Las integrantes de la guerra más comentada de la farándula argentina

Julieta Prandi, que también estuvo en el medio de ese vendaval, llegó a señalar a Neumann en una entrevista, pero luego se desdijo. Pampita, por su parte, asegura que ya no guarda rencor, aunque cada tanto revive el tema, como ocurrió años atrás en una entrevista que volvió a salpicar a Prandi, quien reaccionó indignada en sus redes sociales. En la actualidad, la rivalidad dio para todo: desde versiones de que Nicole se habría bajado de "Los 8 Escalones" cuando supo que Pampita sería la nueva conductora, hasta tapas de revista que ninguna quería compartir. Recordemos que en 2003, incluso, Neumann abandonó un desfile ofendida porque la organización había privilegiado a su rival. El mito creció tanto que hoy nadie puede precisar exactamente cómo empezó la guerra, pero todos recuerdan algún capítulo de la saga.

Pampita y Nicole Neumann

Ahora, con las fotos que circulan de esta nueva sesión, pareciera que el tiempo hizo lo suyo. O al menos eso dicen. Ambas aseguraron públicamente que la rivalidad es "cosa del pasado", aunque sus gestos frente a la cámara dejan espacio para la sospecha. La sonrisa impecable de Pampita y la incomodidad de Nicole volvieron a dividir a los fanáticos, que se reparten entre quienes creen en la reconciliación y quienes ven apenas una tregua obligada por contrato. Lo cierto es que, a más de 20 años del inicio de esta guerra fashionista, Pampita y Nicole siguen generando titulares, memes, debates y hasta teorías de conspiración sobre sus gestos.