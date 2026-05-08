Ángela Torres salió con los tapones de punta contra Coscu por Cami Mayan: "Es un chanta"

Las redes sociales y los streamings abrieron un mundo sin filtros y con un nivel de crueldad que no es aprobado por Ángela Torres. En las últimas horas, la cantante salió a defender a Cami Mayan por los repetidos comentarios que recibe en su contra.

Todo comenzó en una charla con su pareja, Marcos Giles, donde la artista rechazó las críticas que algunos hombres hacen sobre su colega: "No en algo que tenga que ver con él, que nada que ver. Sino en defender a ella, que la banco más allá de él", dijo, dejando en claro que no opina sobre Alexis Mac Allister ni sobre lo que pasó en su relación, sino sobre cómo se sigue cuestionando públicamente a la modelo.

Ángela Torres defendió a Cami Mayan

"Eso no me gusta. Que los pibes le peguen a ella, eso no me cabe ", comenzó. Luego quiso referirse a un influencer en particular que la critica públicamente, pero fue en ese momento cuando su novio intentó ponerle un freno para evitar polémicas.

"Hay uno en particular que le pega y no me cabe nada", dijo. Giles se mostró un tanto nervioso, pero Ángela siguió firme con su postura: "Mientras más le pegan, más me hacen bancarla a ella. Hay uno que es un chanta ", lanzó.

"Coscu"



Porque Angela Torres le tiró a Coscu y defendió a Cami Mayan: "Hay uno sobre todo que le tira que es un chanta". pic.twitter.com/SV1NcWkkgk — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 8, 2026

Si bien no dio nombres, todos entendieron que se trataba de Coscu, quien en reiteradas ocasiones fulminó públicamente a Mayan: "Lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro", terminó sentenciando Ángela Torres.

Guerra de influencers

En marzo, Coscu volvió a quedar en el centro de la polémica, ya que parece tener un problema recurrente con mujeres que deciden construir su propio camino tras separarse, como lo hizo Cami Mayan.

"¿Seguís odiando a Cami Mayan?", leyó Martín Cirio durante un stream. Sorprendido, agregó: "No sabía que la odiabas. ¿Están peleados?". Pero lejos de bajar el tono, Coscu eligió ir a fondo: "Yo no odio a la persona, odio el concepto", arrancó, marcando una postura que rápidamente se volvió polémica.

Coscu

Acto seguido, apuntó directamente contra los inicios mediáticos de Mayan: "O sea, termina tu relación, arranca tu carrera, brillá por lo que sos vos, que seguramente tenés mil luces. No brilles por ser la ex de", disparó, en clara referencia a su vínculo pasado con Alexis Mac Allister.

Lejos de suavizar sus dichos, redobló la apuesta: "Yo odio ese concepto y odio que busquen todo el sentido de su carrera, fama o entidad pública en el pasado con Mac Allister. ¡Soltalo! ¡Ya está!". Como si fuera poco, también opinó sobre cómo debería procesar una separación: "Literalmente, yo la escucho todo el tiempo quejándose y el chabón ya está en la c... de la lora, casado. Ya está".

Coscu VS Cami Mayan pic.twitter.com/Zzbd8Lbwh0 — SQP (@SQP_oficial) March 17, 2026

La respuesta de Cami Mayan no tardó en llegar. Desde su espacio en Luzu TV, fue firme pero inteligente: "En realidad deberían estar contentos con lo poco que he hablado porque hay tanto más".

Lejos de victimizarse, Mayan dejó en claro que eligió otro camino: "Ayer me puse a pensar realmente en esto porque dijo 'che, qué paja que haya gente que realmente tenga este concepto'", reflexionó. Y explicó que desde el primer momento decidió no exponer en detalle lo vivido con Mac Allister.

Cami Mayan le contestó a Coscu y a sus haters