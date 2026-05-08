Cristina Pérez le respondió a Adorni y lo cruzó por hablar de "traición": "Mucha gente que te votó también se siente traicionada"

La crisis política y judicial que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo explosivo luego de que Cristina Pérez decidiera responderle públicamente tras las declaraciones que el funcionario realizó junto a Alejandro Fantino en el streaming oficialista Neura. En medio de las sospechas por presunto enriquecimiento ilícito y las investigaciones sobre su patrimonio, Adorni había deslizado una frase que rápidamente generó repercusiones.

Sin nombrarla directamente, habló de "una persona que conduce un noticiero" que se habría "horrorizado" por uno de sus viajes, pese a que -según dijo- "estuvo a punto de viajar" con él e incluso "ya había comprado los pasajes". Para el funcionario, ese episodio representaba una "traición". La respuesta de Pérez no tardó en llegar. En una extensa y contundente editorial en Radio Rivadavia, la periodista defendió su trabajo, reivindicó su independencia profesional y le marcó al funcionario que el problema central sigue siendo la falta de explicaciones públicas sobre las denuncias que lo rodean.

"Desde un principio, sin especular, apenas comenzó este caso, también aclaré a la audiencia de mi amistad personal con Manuel, quien trabajó conmigo durante 3 años en esta radio. No habiendo sido de mi equipo, porque yo lo heredé del programa de Eduardo Feynman, pero a todos les di la oportunidad también de seguir, y tuvimos una gran experiencia radial", comenzó diciendo. A continuación, dejó en claro que nunca ocultó el vínculo personal, pero que eso no condiciona su tarea profesional: "También advertí el mismo día que yo tenía amistad con Manuel y que mi rol era el del periodista, mientras Manuel es un funcionario hoy. O sea, yo avisé, el que avisa no traiciona".

Lejos de bajar el tono, Pérez cuestionó la idea de "lealtad" planteada por Adorni y apuntó directamente contra la lógica de blindaje político. "Decir lo que honestamente se piensa y la información que se obtiene metodológicamente es parte de mi tarea periodística, y mi lealtad como periodista es con el público, no con el funcionario", sostuvo. "Podemos pensar distinto, y no por eso estamos traicionando a alguien, sino, ¿qué es la lealtad? ¿Cubrir? ¿Ser cómplice? Yo no creo en esa lealtad, creo en la lealtad del que dice la verdad", agregó.

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En su descargo, la conductora también reconoció el impacto humano de la situación que atraviesa el jefe de Gabinete y aseguró comprender el dolor personal detrás del escándalo. "Entiendo desde lo humano que este momento no debe ser fácil, y ahí sí pienso en la persona que yo sí considero un amigo", expresó. Sin embargo, inmediatamente volvió a poner el foco sobre las sospechas que rodean al funcionario. "En cuanto a sentirse traicionado, Manuel, pienso que mucha gente que te votó y te creyó también se siente traicionada. Te lo digo de corazón, porque no entiende por qué no podés explicar. Simplemente eso, hermano", destacó.

La periodista reveló además que ya le había sugerido en privado que hablara públicamente para aclarar la situación: "Mi sugerencia como periodista, ciudadana y amiga es la misma del día en que te llamé por teléfono y te dije, salí a explicar, Manuel, y luego lo dije al aire". "Te dije lo mismo en privado que te dije en público, y te lo vuelvo a sugerir, con la única autoridad de que no anduve dando vueltas ni con rodeos. No fui a hablar con otro aludiendo a vos, te lo dije a vos, de buena fe", remarcó.

El cierre del editorial fue una invitación directa al jefe de Gabinete para dar explicaciones periodísticas cara a cara. "El jefe de gabinete está invitado para responder a una entrevista periodística en la radio donde trabajó o en el canal donde trabajó, y en mi mesa de trabajo. De frente, sin vueltas, honestamente, y con todo respeto, esas son mis formas. Lamento que sentí que no fueron las tuyas", disparó.

Cristina Pérez le respondió a Adorni y lo cruzó por hablar de "traición"

Las declaraciones de Pérez llegaron después de la reaparición pública de Adorni en Neura, donde el funcionario buscó victimizarse frente al avance de la investigación judicial que analiza presuntas inconsistencias patrimoniales vinculadas a propiedades, refacciones y viajes millonarios realizados durante los últimos dos años. Durante esa entrevista, Adorni insistió en que no puede dar explicaciones públicas porque cualquier declaración podría "interferir" en la causa judicial. "No quiero ni puedo influir en la Justicia hablando. Pero en algún momento voy a hablar", afirmó. Además, aseguró que el ataque en su contra en realidad apunta contra Javier Milei. "Y esto me pasó porque soy una parte de Milei. Si me pegan a mí, le pegan a Milei", sostuvo. Pese a las críticas y a la presión política, el jefe de Gabinete dejó en claro que no piensa modificar su estilo de vida. "Voy a seguir usando mi casa de Exaltación, voy a seguir viajando y voy a seguir teniendo una vida... normal", afirmó durante la charla con Fantino.