Pampita tomó partido por Wanda y aniquiló a la China Suárez: "Yo no le robo el marido a nadie"

Tanto Pampita como Maxi López se cruzaron de brazos a disfrutar de cómo el karma se encargó de hacer justicia por las infidelidades que sufrieron en sus matrimonios. En este contexto, y con un Wanda Gate encendido más que nunca, la oriunda de La Pampa lanzó una filosa declaración que aniquiló a la China Suárez.

Si bien la frase de quien supo ser jurado del Bailando no fue dirigida directamente a la ex Casi Angeles, las redes sociales entendieron a la perfección que se refería a la situación que vivió cuando Benjamín Vicuña eligió a la actriz por encima de su familia.

Pampita apuñaló por la espalda a la China Suárez y la catalogó de "roba maridos"

Todo comenzó en un mano a mano con su amiga Barbie Simons que consultó a Pampita sobre el armario de qué famosa robaría: "Yo soy bastante formal, me parece que el de Victoria Beckham", fue la respuesta de la modelo, que comenzó siendo bastante inocente al lado de lo que se vendría minutos más adelante.

"Me gusta esa ropa que dura para siempre. Seguro tiene mucho cashmere y buena sastrería", continuó la empresaria enfocada en las prendas de vestir pero enfatizando los lazos duraderos. La elección de la mediática dio el pie perfecto a Simons para redoblar la apuesta: " De paso también le robamos al marido, a David ".

Pampita no dudó en afilar el cuchillo y apuntar directo contra la China Suárez: " No. Yo no le robo el marido a nadie. Pero el clóset... ", exclamó en pleno auge de la polémica de la actriz con Wanda Nara. Cabe recordar que al confirmarse la nueva relación de Mauro Icardi con quien supo ser su amante años atrás, Ángel De Brito recordó los matrimonios que esta "rompió" entre los que se encuentran los de Ardohain y Vicuña, además de el de Eugenia Tobal con Nicolás Cabré.

Por otro lado, Barbie que conoce los detalles más privados de su amiga, le consultó sobre la famosa "casa de los sueños" que tanto resonó en el Wanda Gate: "Voy a decir la verdad, hace muchos años esa es la casa de mis sueños", respondió sin vergüenza Pampita, admitiendo que deseo comprar esa propiedad en Nordelta: con esta confesión, la China no sólo le robó los maridos a las mediáticas sino que además se quedó con la casa que ambas soñaban vivir con sus respectivas familias .

Pampita confesó que la "casa de los sueños" de Wanda Nara también era la que ella quería para vivir con su familia

Sin hacer mucho énfasis en sus filosas palabras, Pampita se alejó nuevamente de la polémica que la salpica de costado y confesó el sueño que le queda pendiente en cuanto su vida laboral: "Ganar el premio Martín Fierro como mejor conductora de televisión de aire, porque el de cable y el de moda ya lo tengo".