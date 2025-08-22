Lost Soul Aside: el RPG chino que pasó de un prototipo casero a la "joya next-gen" que llega a PS5 y PC

El próximo 29 de agosto, después de años de espera, los jugadores finalmente podrán ponerle las manos encima a Lost Soul Aside, el RPG de acción que nació como un prototipo solitario y terminó convertido en una superproducción gracias al empuje del China Hero Project y a una comunidad que lo siguió con devoción desde el primer tráiler. Lo que más entusiasma no es solo su propuesta visual y de combate, sino también las mejoras técnicas que lo ponen a la altura -y hasta un poco más allá- de los grandes títulos de última generación. Los jugadores de PC recibirán un paquete cargado de extras:

Compatibilidad total con DualSense , con gatillos adaptativos y respuesta háptica ajustada para cada choque de espadas o explosión.

, con gatillos adaptativos y respuesta háptica ajustada para cada choque de espadas o explosión. Gráficos 4K nativos + HDR , listos para monitores múltiples y contrastes que prometen dejar la mandíbula en el piso.

, listos para monitores múltiples y contrastes que prometen dejar la mandíbula en el piso. Ray tracing optimizado con DLSS 4 y FSR , para reflejos en tiempo real, iluminación global y sombras que cambian con la luz. Todo, corriendo a 60 FPS incluso en configuraciones no tan bestiales.

, para reflejos en tiempo real, iluminación global y sombras que cambian con la luz. Todo, corriendo a 60 FPS incluso en configuraciones no tan bestiales. Vinculación con PSN: los trofeos se sincronizan entre plataformas, así que si desbloqueás uno en PC, lo vas a presumir también en tu perfil de PlayStation.

Además, ya están confirmados los requisitos de sistema, que van desde una GTX 1060 para la experiencia mínima hasta una RTX 5070 Ti si querés activar ray tracing en modo ultra. Los que prefieran consola tampoco se quedan atrás: la versión para PlayStation 5 Pro tendrá 4K dinámico, texturas mejoradas, efectos de partículas más finos y un framerate más alto y estable, especialmente en las batallas multitudinarias.

Yang Bing, su director, recordó en el blog oficial cómo empezó todo como un proyecto personal que fue escalando gracias al apoyo de Sony y la perseverancia del equipo de Ultizero Games. "Cada combo, cada jefe, cada detalle visual es el resultado de años de iteración y pasión", contó. El estudio incluso compartió un nuevo video tras bambalinas donde se ve al equipo hablando de la evolución creativa que llevó al título a convertirse en uno de los lanzamientos chinos más esperados en la escena global.

Lost Soul Aside estará disponible desde el 29 de agosto en PS5, Steam y Epic Games Store, y ya se puede reservar. Con su mezcla de combate frenético, mundos de fantasía deslumbrantes y un despliegue técnico de primer nivel, promete ser una de las grandes sorpresas del año. La pregunta es: ¿está listo tu PC -o tu DualSense- para esta batalla épica?