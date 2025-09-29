Horror, dudas sobre "Pequeño J" y familias que claman justicia: cómo sigue la causa sobre el triple narcofemicidio

El espanto no se detiene. A cinco días del hallazgo de los cuerpos mutilados y enterrados de Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en un pozo ciego en Florencio Varela, el caso sigue desnudando un entramado de violencia narco, falencias estatales y sospechas sobre un crimen aún más complejo de lo que se dice. Este lunes serán indagados Ariel Giménez, señalado como quien cavó la fosa para sepultar a las víctimas, y Víctor Lázaro Sotacuro, acusado de haber conducido la camioneta blanca en la que fueron trasladadas las jóvenes y que fue hallada completamente incendiada a unos 700 metros de donde se hallaron los cuerpos.

Marcha nacional para pedir justicia por Brenda, Lara y Morena

Giménez cayó tras intensos operativos en Florencio Varela, mientras que Sotacuro fue capturado en un hostel de Villazón, Bolivia, tras cruzar la frontera por un paso ilegal. Desde allí fue llevado a una cárcel de máxima seguridad en Jujuy y finalmente derivado al penal de Ezeiza. Ambos enfrentan imputaciones por encubrimiento agravado, aunque la familia de las víctimas no cree en esa versión. "Seguro hay más involucrados", afirmó el abogado Gonzalo Fuenzalida, representante de la familia de Lara, que rechazó tajantemente la hipótesis de las "viudas negras" y apuntó a la brutalidad de una ejecución narco: "Fue el mismo modus operandi que los carteles de México y Colombia. Actúan con mucho salvajismo", analizó, aunque aclaró que los autores fueron "inexpertos" por la torpeza con la que dejaron rastros.

Gonzalo Fuenzalida, abogado de la familia de Lara Gutiérrez.

Las familias, devastadas pero firmes, no callan. Leonel Del Castillo, padre de Brenda, fue contundente en diálogo con Clarín: "No existe el Pequeño J. ¿Pidieron un antecedente penal de Pequeño J? Es un sobrenombre, un apodo. ¿Cómo puede ser el autor intelectual un pibe de 20 años y ser líder de la supuesta banda? Ese es un nombre inventado. Que me expliquen la Justicia y la Policía". Para él, la historia es mucho más grande de lo que las autoridades cuentan: "Acá fueron más de 10 o 15 personas. A mi hija no me la podían agarrar así. Así que a mí no me vengan a vender. Esto es un chiquitaje, un circo".

El abuelo de Brenda y Morena, Antonio, describió con crudeza cómo imagina el final de sus nietas: "Yo creo que las primeras que mataron fueron mis dos niñas. Porque eran de mucho carácter. Y a la otra le fueron cortando los dedos. ¿Qué mensaje nos quieren dar? Hoy se llevan tres pibes, mañana se llevan a cuatro y después nos van a llevar a todos por esto". Del otro lado, Sabrina, mamá de Morena, cargó contra la política y la Justicia: "Nadie nos llamó para decirnos lo de los detenidos. Ni (Axel) Kicillof, ni (Patricia) Bullrich, ni el intendente (Fernando Espinoza) nos llamaron cuando desapareció".

Y resumió el sentimiento de una familia que se siente abandonada: "Mataron a dos pibas que nada que ver". El dolor también se transformó en acto. Este domingo, familiares de Brenda y Morena se reunieron para una sentada silenciosa en La Tablada. Con remeras estampadas con las caras de las jóvenes y un aplauso final como símbolo de resistencia, dejaron en claro que no piensan bajar los brazos. La familia de Lara no asistió. En paralelo, la investigación formal avanza. Se busca a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", y a su supuesto ladero, Matías Agustín Ozorio, ambos con pedido de captura nacional e internacional.

Se busca a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J"

La Fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo de Adrián Arribas, sostiene que aún no está probado que "Pequeño J" sea el líder ni que existiera una transmisión en vivo del crimen, como sugirió el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Las tres jóvenes fueron engañadas con la promesa de 300 dólares para asistir a una fiesta, subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca y fueron llevadas a la casa del horror en Villa Vatteone. Allí, según el fiscal inicial del caso, "fueron sometidas a un sufrimiento inhumano". Entre pericias de celulares, autos quemados, hipótesis de trata y fantasmas narcos, las familias sienten que la investigación está lejos de esclarecer lo ocurrido. Y aunque cargan con un dolor insoportable, repiten una y otra vez que no van a dejar de pelear. "Somos leones", resumió Sabrina.