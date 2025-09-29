Qué es el Tusi: la sustancia más cara que la cocaína detrás del triple femicidio de Florencio Varela

En los últimos años, el consumo de drogas sintéticas ha crecido exponencialmente en América Latina, y una de las sustancias que ha ganado notoriedad es el denominado Tusi, conocido popularmente como la "cocaína rosa". Pero la amenaza del Tusi no solo se limita a sus riesgos para la salud: su vinculación con redes criminales quedaron evidenciadas en el reciente y brutal triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, donde esta sustancia jugó un papel central.

El Tusi es una sustancia psicoactiva sintética cuya composición puede variar ampliamente: su nombre deriva fonéticamente de una droga conocida como 2C-B, sintetizada por primera vez en 1974 por el bioquímico Alexander Shulgin. Sin embargo, la versión moderna del Tusi surgió en Colombia alrededor de 2010 como una imitación y rápidamente se extendió por fiestas y eventos nocturnos en América Latina, llegando también a Europa.

Tusi

La característica más peligrosa del Tusi radica en su composición impredecible; es que aunque suele contener ketamina como ingrediente principal, también puede incluir MDMA (éxtasis), metanfetaminas, anfetaminas y otros compuestos psicodélicos. Este cóctel químico genera efectos que van desde euforia y alucinaciones hasta pérdida de memoria temporal, episodios psicóticos y alteraciones graves en la percepción del tiempo y el espacio.

El Tusi se comercializa en forma de polvo rosado, y ese color llamativo se debe a la adición de colorantes. Su apariencia estética y su condición de "droga de diseño" contribuyen a su popularidad entre los y las jóvenes que -según pudo averiguar BigBang - pagan por esta sustancia entre 30 mil y 35 mil pesos por gramo; incluso llega a costar más que la cocaína que se consigue de 20 mil a 35 mil pesos, mientras que el MD (otra droga sintética) vale de unos 45 mil a 60 mil pesos el gramo.

Precio del Tusi en Ciudad de Buenos Aires

El impacto del Tusi va más allá del ámbito de las fiestas y los eventos nocturnos: su vínculo con redes criminales quedó al descubierto con el espeluznante triple femicidio de Lara Gutiérrez (23), Morena Verdi (21) y Brenda del Castillo (24), ocurrido en Florencio Varela. Las tres jóvenes fueron asesinadas brutalmente en un caso que dejó al descubierto una compleja trama de narcotráfico liderada por Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J".

Según detalló el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, "Pequeño J" operaba desde un búnker ubicado en la villa porteña 21-24, un lugar que había sido usurpado "a sangre y fuego"; este joven que todavía es buscado por la policía argentina lideraba una red dedicada a la venta ambulante de Tusi, utilizando chicas adolescentes como parte de su estructura. Las jóvenes, de entre 16 y 17 años, eran manipuladas para participar en las actividades ilícitas del grupo.

El triple femicidio de La Matanza conmovió al país y abrió múltiples debates

El modus operandi del grupo era sofisticado y violento según testimonios obtenidos durante la investigación, Valverde Victoriano solía desplazarse acompañado por hombres armados que actuaban como sus guardaespaldas. Además, contaba con una red de casas en Capital Federal, incluyendo un departamento conocido como el "departamento del Riachuelo", utilizado como base para las operaciones.

La casa donde ocurrió el triple femicidio no era un punto de venta de drogas, sino un lugar de encuentro desde donde salían a distribuir el Tusi como narcomenudeo. Sin embargo, las tres jóvenes fueron asesinadas allí en circunstancias que aún estremecen. Según Alonso, el crimen estaba diseñado para quedar impune; los pozos para enterrar los cuerpos ya estaban cavados, y se encontró una pala utilizada en el macabro plan. Las víctimas estaban destinadas a ser "otras tres desaparecidas de la democracia", pero la rápida intervención policial permitió esclarecer parte del caso.

Triple femicidio en Florencio Varela

Hasta el momento, seis personas han sido detenidas en relación con el caso:

Víctor Sotacuro Lázaro

Ariel Giménez

Magalí Celeste González Guerrero (28)

Andrés Maximiliano Parra (18)

Iara Daniela Ibarra (19)

Miguel Ángel Villanueva Silva (27)

Sotacuro Lázaro, quien fue capturado en Villazón, Bolivia, con una herida de mordedura en la mano que podría estar relacionada con el intento de huida.

La investigación sigue activa para dar con los cuatro prófugos restantes, incluido Miguel Ozorio. Según Javier Alonso, los vínculos del grupo criminal se extienden hasta Perú, lo que evidencia una red internacional dedicada al tráfico de drogas como el Tusi.