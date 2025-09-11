El delicado momento de América TV: caídas de audiencia, celos entre figuras y cancelación de ciclos

América TV, acostumbrado a convivir con altibajos, enfrenta por estas semanas una crisis que lo tiene en estado de alerta. Dos de sus apuestas más fuertes -el ciclo de espectáculos Sálvese Quién Pueda (SQP), conducido por Yanina Latorre, y el programa de entretenimientos Trato Hecho, a cargo de Santiago Maratea- atraviesan turbulencias que afectan no solo a la grilla, sino también a la relación con los anunciantes.

El equipo de Yanina Latorre: Lizardo Ponce, Ximena Capristo y Fede Popgold

El caso más resonante es el de Latorre. SQP había arrancado con un envión inesperado: con picos superiores a los 4 puntos de rating, algo inusual para el canal en esa franja, logró consolidar al prime time y darle a la emisora una facturación publicitaria inédita. Sin embargo, los números despertaron celos internos. Según informó el periodista Nacho Rodríguez, Ángel de Brito, productor general y conductor estrella de LAM, se habría mostrado incómodo con el protagonismo que Yanina ganaba en pantalla.

La estrategia fue clara: reservar los "temas fuertes" para LAM y relegar a SQP a un menú de "contenidos más livianos". "La decisión de De Brito fue que SQP abordara ´temas más livianos´, dejando el ´contenido fuerte´ para su ciclo. Esa medida se hizo efectiva durante las vacaciones de la mediática y provocó que baje la audiencia del programa de Yanina. Con temas menos atractivos, el programa se fue desinflando y actualmente sostiene promedios sin llegar a 3", informó.

El resultado no tardó en llegar. Con menos chispa y escándalos reciclados, el ciclo se desplomó hasta estabilizarse en apenas 2 puntos, sin alcanzar el tercero, perdiendo incluso frente a Telenueve Central. Para el canal, la caída prende alarmas: los anunciantes advierten que un cuarto puesto en esa franja no es negociable, y si bien hasta ahora nadie levantó el teléfono, el riesgo de deserción es real. "Ven difícil poder dar marcha atrás", destacó Rodríguez sobre el conflicto.

Yanina Latorre debutó como conductora en América TV

Mientras tanto, Yanina y De Brito intentan mostrar en redes sociales una amistad "más sólida que nunca", incluso promocionando vacaciones juntos. Detrás de esa postal, la productora impulsa la maniobra para sofocar rumores de boicot interno que, de hacerse públicos, complicarían aún más la comercialización del ciclo. El futuro de SQP se juega en los próximos días. La producción ya prepara nuevas estrategias: más móviles en la calle, menos material reciclado y, sobre todo, escándalos diseñados a medida de la conductora, con la esperanza de recuperar el atractivo inicial: "Las autoridades están a la espera que Ángel termine sus vacaciones para intentar revertir la situación".

En el canal, las preguntas flotan sin respuesta: ¿podrá De Brito dar marcha atrás con su decisión? ¿O quedará la sensación de que la baja fue planificada? "Las autoridades buscan negociar los contenidos que maneja Latorre"; sentenció el periodista de espectáculos. A este panorama se suma otra pérdida: Trato Hecho, el programa de Santiago Maratea, será levantado este 19 de septiembre tras apenas semanas en el aire. La figura de las colectas no logró convertir su popularidad digital en éxito televisivo y el formato tampoco consiguió enganchar al público. Según PlusRating, el canal ya definió la cancelación, obligando a un reacomodamiento de la grilla.

Trato hecho tiene fecha de vencimiento

La salida del influencer abre un nuevo debate: ¿es posible que las figuras nacidas en internet trasladen su impacto a la televisión tradicional? Aunque se habla de que Maratea podría tener otra oportunidad con un proyecto más adaptado a sus fortalezas, el golpe para América es fuerte. La señal, que confiaba en estos dos tanques para mejorar su performance anual, enfrenta ahora la doble misión de recuperar audiencia y sostener anunciantes. Las autoridades de América saben que cada punto cuenta y que la paciencia de la pauta privada tiene fecha de vencimiento. El reloj ya empezó a correr.