"Por darme una ducha": esta es la exuberante cifra que pidió la amante de Roberto García Moritán para filtrar todo

Roberto García Moritán intenta seguir su vida tras su ruptura amorosa con Pampita, sin embargo no todo sale de acuerdo a sus planes. Días atrás, había trascendido que el político estaría apostando a una nueva relación con una actriz venezolana, y en este contexto salió hablar por primera vez una joven que aseguró ser su amante.

Cuando todo explotó por los aires, el ex Ministro de Desarrollo Económico porteño se vio vinculado a diferentes rumores de infidelidad. Aunque en un principio lo negó, fue la oriunda de La Pampa quien expuso la verdad detrás de su ruptura, donde además aseguró que no estaba al tanto de las irregularidades de su pareja en su puesto como legislador. Con la historia del matrimonio cerrada, Inés, una mujer de 25 años, contó los detalles de su amorío con el empresario.

Se filtra una de las infidelidades de Roberto García Moritán: aseguran que habrían otras dos jóvenes involucradas

Fue en LAM donde apareció quien asegura ser la amante de García Moritán. En un primer momento, pidió 30 mil dólares para revelar toda la verdad de la infidelidad del ex marido de Pampita, y sin éxito en sus planes monetarios, fue filtrando poco a poco los chats que intercambió con el protagonista.

Roberto empieza saludando, mientras que del otro lado Inés responde: "Hola, que linda foto de perfil". A lo que la conversación avanza: "¿Qué estabas haciendo? Gracias". Aunque rápidamente la temperatura se eleva: " Por darme una ducha ", escribió y acompañó el mensaje con una fotografía.

Los chats de Roberto García Moritán con su amante

Si bien la foto no se puede ver debido a que fue enviada en modo "bombita", se avista cómo la temperatura se elevaba en los mensajes de ellos. A continuación el gastronómico le pidió algunas imágenes un poco más subidas de tono: "¿Esa foto me mandás? Es al revés la cámara". Por lo que Inés procede a cumplir con los deseos de él y le envía otra foto tal y cómo se la solicitó: "¿Así? Jajaj. Vos sí que la pasás bien".

El intercambio de mensajes no fue cosa de un día, ya que en otra captura se puede ver como el mediático comienza una nueva charla: "¿Cómo estás?", fue la pregunta con la que rompió el hielo: "Hola Rober, todo bien. Paseando un poco por la zona de Facultad de Medicina, después yéndome a realizar unos estudios para el nuevo empleo, luego llevo a entrenar a mi nene. ¿Vos?". A lo que Roberto buscó ir al hueso: " ¿Y a qué hora estás libre? ", y obtuvo como respuesta: "Como a las 21:30/22, ¿cuál era tu plan? Igual, ojo, puedo dejar que llevan a mi nene a entrenar y estoy libre mucho antes". Y él responde: "¿A qué hora?". Asimismo, le contó cuál era el plan que tenía para ella en la misma cama en la que dormía junto con Pampita: " Que vengas a casa ".

El encuentro

Según explicó Pepe Ochoa, la relación entre Roberto García Moritán e Inés quedó expuesta porque una persona los vio saliendo juntos de la casa de él. Y si bien en un principio ella negó el vínculo, luego le hizo saber a la producción de LAM que en realidad algo tuvo con el ex político. Por otro lado, Yanina Latorre también explicó que Inés le escribió a ella y dio más datos: "Me dice... 'Veníamos hablando hace un tiempo, nos vimos el viernes en su nuevo departamento. Es muy linda persona, me trató muy bien. Nos preparamos de comer, vimos una película y demás...", aseguró, donde además contó que hubo intercambio de likes en redes sociales y algunos mensajes que pudieron pasar desapercibidos entre otros seguidores.