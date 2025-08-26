Preocupación por el accidente de Claudia Villafañe: un giro inesperado que pudo haber sido fatal

La mañana del martes se tiñó de preocupación tras el choque protagonizado por Claudia Villafañe en las inmediaciones del estadio de River Plate. El incidente, ocurrido en Avenida Udaondo a la altura del Puente Labruna, dejó más preguntas que respuestas y sembró un clima de inquietud entre quienes siguen de cerca la vida de la empresaria y exesposa de Diego Maradona.

Según el parte policial, Villafañe habría realizado una maniobra indebida —un giro en U— que derivó en una colisión leve contra otro vehículo. Aunque la persona afectada salió ilesa, Claudia sufrió una lesión en la cabeza que, aunque superficial, generó alarma inmediata. El SAME acudió al lugar con rapidez y ofreció traslado médico, pero la empresaria rechazó la ayuda y optó por dirigirse por sus propios medios a una clínica cercana.

Claudia Villafañe

Ernesto Arriaga, representante de la Asociación de Periodistas de Tránsito y Transporte de Argentina, no dudó en recalcar la gravedad técnica del hecho: "Un giro en U es una infracción de primer grado. Es muy difícil tener una visión completa de los 360 grados al realizarlo, y un golpe en la cabeza puede desencadenar complicaciones imprevisibles", advirtió. Su análisis deja entrever lo que podría haber sido un desenlace mucho más grave.

La reacción de Villafañe fue breve y aparentemente tranquila, pero no logró disipar la angustia que rodea el episodio. Consultada por Marina Calabró, su respuesta fue escueta: " Sí, fue un choque, nada más ". A Guido Zaffora solo le alcanzó a decir: "Estoy bien". Sin embargo, su silencio y su decisión de evitar el traslado médico generan incertidumbre sobre su estado real. ¿Está Claudia realmente fuera de peligro?

Claudia sufrió el accidente en las inmediaciones de la cancha de River

El contexto personal de Villafañe añade un matiz emocional al hecho. Tras regresar recientemente al país luego de un viaje a Estados Unidos con sus hijas, Claudia se encontraba celebrando el tercer cumpleaños de su nieta Azul Caldarelli, hija menor de Dalma Maradona. La fiesta temática de My Little Pony parecía ser un momento de alegría familiar que ahora se ve empañado por este inesperado incidente.

Aunque los informes iniciales descartan gravedad en las heridas de la ex esposa de Diego Maradona, el golpe en la cabeza y su decisión de rechazar atención inmediata dejan una sensación agridulce. Los accidentes viales son impredecibles y muchas veces sus consecuencias tardan en manifestarse. Por ahora, solo queda esperar que Claudia Villafañe reciba el cuidado necesario y que este choque quede como un susto pasajero.