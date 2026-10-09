Candela Arizaga confesó el particular apodo que tiene Facundo Moyano en la intimidad

Mientras que en Argentina una medida perimetral les impide acercarse, Facundo Moyano y Candela Arizaga encontraron en España el escenario perfecto para disfrutar de su romance sin restricciones. Entre paseos, compras y regalos de lujo, la pareja no pierde oportunidad de presumir su amor en las redes sociales, pese a la polémica judicial que los rodea.

Lejos de mantener un perfil bajo, el sindicalista y su novia compartieron una serie de fotografías juntos, acompañadas de románticas declaraciones que no pasaron inadvertidas entre sus seguidores.

Facundo Moyano y Candela Arizaga se encontraron en España

Fue Moyano quien tomó la iniciativa y publicó un álbum de imágenes en el que se los ve abrazados, sonrientes y disfrutando de distintos momentos de su estadía en Europa. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase que eligió para acompañar las postales: " Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte ", escribió, dejando en claro que no tiene intenciones de renunciar a su relación.

Y Candela no se quedó atrás. La joven aprovechó la publicación para dedicarle un comentario cargado de romanticismo y revelar el particular apodo con el que llama a su pareja: "Qué hombre hermoso que tengo. Te amo mucho, Theriancito".

Facundo Moyano le regaló un collar a Candela Arizaga

Pero las declaraciones de amor no fueron lo único que despertó curiosidad. Entre las fotografías del carrete también apareció un lujoso regalo que Moyano le hizo a su novia: un collar presentado en una elegante caja aterciopelada . Un detalle que dejó en evidencia que, además de las palabras románticas, el sindicalista también apuesta por los obsequios para conquistarla.

Como si las imágenes y los mensajes no fueran suficientes, Candela decidió redoblar la apuesta con una historia de Instagram que pareció convertirse en una provocación frente a la situación judicial que atraviesan.

Facundo Moyano y Candela Arizaga enamorados en España

La joven compartió una fotografía que Moyano había difundido desde Madrid y la acompañó con una frase que no dejó demasiado lugar a las interpretaciones: "Recuerden... cuando alguien pone pretextos para no verlos, recuerden a estos dos que se fueron a otro país para estar juntos".

De esta manera, mientras en Argentina continúa la controversia por la restricción de acercamiento, Moyano y Arizaga eligieron mostrarse más unidos que nunca desde España, donde combinan vacaciones, demostraciones de amor y publicaciones que parecen desafiar las críticas.