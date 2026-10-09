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Desafían a la justicia

Candela Arizaga confesó el particular apodo que tiene Facundo Moyano en la intimidad

Lejos de mantener un perfil bajo, el sindicalista y su novia presumieron su romance en redes sociales con postales románticas: regalos de lujo, fotos y una frase provocadora.

09 Octubre de 2026 10:23
Facundo Moyano y Candela Arizaga
Facundo Moyano y Candela Arizaga

Mientras que en Argentina una medida perimetral les impide acercarse, Facundo Moyano Candela Arizaga encontraron en España el escenario perfecto para disfrutar de su romance sin restricciones. Entre paseos, compras y regalos de lujo, la pareja no pierde oportunidad de presumir su amor en las redes sociales, pese a la polémica judicial que los rodea.

Lejos de mantener un perfil bajo, el sindicalista y su novia compartieron una serie de fotografías juntos, acompañadas de románticas declaraciones que no pasaron inadvertidas entre sus seguidores.

Facundo Moyano y Candela Arizaga se encontraron en España
Facundo Moyano y Candela Arizaga se encontraron en España

Fue Moyano quien tomó la iniciativa y publicó un álbum de imágenes en el que se los ve abrazados, sonrientes y disfrutando de distintos momentos de su estadía en Europa. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase que eligió para acompañar las postales: "Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte", escribió, dejando en claro que no tiene intenciones de renunciar a su relación.

Y Candela no se quedó atrás. La joven aprovechó la publicación para dedicarle un comentario cargado de romanticismo y revelar el particular apodo con el que llama a su pareja: "Qué hombre hermoso que tengo. Te amo mucho, Theriancito".

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Facundo Moyano le regaló un collar a Candela Arizaga
Facundo Moyano le regaló un collar a Candela Arizaga

Pero las declaraciones de amor no fueron lo único que despertó curiosidad. Entre las fotografías del carrete también apareció un lujoso regalo que Moyano le hizo a su novia: un collar presentado en una elegante caja aterciopelada. Un detalle que dejó en evidencia que, además de las palabras románticas, el sindicalista también apuesta por los obsequios para conquistarla.

Como si las imágenes y los mensajes no fueran suficientes, Candela decidió redoblar la apuesta con una historia de Instagram que pareció convertirse en una provocación frente a la situación judicial que atraviesan.

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Facundo Moyano y Candela Arizaga enamorados en España
Facundo Moyano y Candela Arizaga enamorados en España

La joven compartió una fotografía que Moyano había difundido desde Madrid y la acompañó con una frase que no dejó demasiado lugar a las interpretaciones: "Recuerden... cuando alguien pone pretextos para no verlos, recuerden a estos dos que se fueron a otro país para estar juntos".

De esta manera, mientras en Argentina continúa la controversia por la restricción de acercamiento, Moyano y Arizaga eligieron mostrarse más unidos que nunca desde España, donde combinan vacaciones, demostraciones de amor y publicaciones que parecen desafiar las críticas.

Candela Arizaga España Facundo Moyano

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