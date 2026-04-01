Proteger el legado de Mercedes Sosa como bandera: "Estamos orgullosos de que siempre haya cantado para su pueblo"

Maby Sosa, sobrina de la cantora más amada Mercedes Sosa, tomó la decisión política de alzar su voz para responder a los agravios vertidos por el funcionario tucumano Enzo Ferreira, miembro de La Libertad Avanza que, irónicamente coordina Radio Nacional Tucumán "Mercedes Sosa", en esa provincia. En una conversación profunda y reflexiva con BigBang Maby no sólo rechazó las disculpas ofrecidas por Ferreira, sino que también abordó temas fundamentales como la batalla cultural, los discursos de odio y el papel de los jóvenes en la construcción de una sociedad más justa.

Maby Sosa no duda en señalar que lo que desde ciertos sectores políticos se denomina "batalla cultural" es, en realidad, una lucha que trasciende lo ideológico y se convierte en una batalla de clases. "Sí, sin dudas. Cuando usan palabras discriminatorias, cuando se estigmatiza. Hay una construcción que se hace de una forma de pensamiento, de una forma de ser. Y además esta pretensión de hacerlo a partir de la virtualidad y sostenerlo, como si estuviese escindido lo virtual de lo humano", asegura Maby.

En este sentido, critica duramente las prácticas políticas de La Libertad Avanza y las compara con tendencias globales de la derecha: "Yo creo que es un pensamiento político característico de La Libertad Avanza, y te diría, de toda la derecha en el mundo, de deshumanizar", afirma contundentemente. Y, en la misma línea, reflexiona: "Primero se intenta degradar a alguien por su pensamiento político, después por sus características físicas. Estamos en un país donde hay un presidente que insulta y que bulinea a personas con discapacidad, que además las manda a reprimir. Entonces cuando vos admirás a una persona, como sucede con estos integrantes de La Libertad Avanza en Tucumán, no cuestionan este tipo de cosas que hace Milei, y no solo eso, sino que además la replican".

La familia de Mercedes Sosa ha sido clara en su postura frente a los agravios de Ferreira. "Primero, no aceptamos las disculpas de esta persona, no las aceptamos porque son muestra una gran intolerancia, muestra una tremenda discriminación", enfatiza Maby. Para ella, las palabras de Ferreira no solo denigran la figura de Mercedes Sosa, sino que también vulneran los valores democráticos. Incluso, en el transcurso de la mañana, la familia Sosa emitió un nuevo comunicado tras el paupérrimo pedido de disculpas de Enzo Ferreira.

Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán "Mercedes Sosa"

La paradoja de que Ferreira ocupe un cargo público como coordinador de una radio que lleva el nombre de Mercedes Sosa es algo que Maby considera inaceptable: "Lo que sí me interesa es que esta persona renuncie, porque con esa intolerancia no puede ocupar un cargo público", declara con firmeza. Además, destaca el apoyo masivo que ha recibido el petitorio exigiendo su renuncia: "Hoy tiene más de 5200 firmas... hay un montón de gente que ha llamado, que se ha comunicado".

Ante la pregunta sobre cómo revertir los discursos de odio que parecen proliferar desde ciertos sectores políticos, Maby responde desde la esencia misma del legado de su tía: la cultura popular y el amor por el pueblo. "A nosotros no nos caracteriza el odio, a mi tía no la caracterizaba el odio", señala. Incluso en momentos de enojo, como lo muestra un famoso video de Mercedes Sosa diciendo "no voy a ser el payaso de nadie", la cantante nunca recurrió al discurso del odio.

Maby confía en el poder transformador del arte y la música para combatir los discursos divisivos: "Creo que difundiendo el legado de ella, escuchándola cantar... saque un poco de odio", reflexiona. En este sentido, destaca iniciativas como el Museo Casa Natal en Tucumán y los talleres para infancias que acercan a los más pequeños a la figura y música de Mercedes Sosa.

Aunque reconoce que sectores libertarios han captado la atención de muchos jóvenes, Maby encuentra esperanza en las nuevas generaciones: "Yo no dejo de pensar en que yo estaba en Vélez en diciembre, cuando Milo J presentó el disco donde grabó un tema con mi tía... ver un Vélez entero con pibitos de entre 11 y 18 años cantando en Mercedes Sosa... me emocionó un montón", relata con emoción.

Para ella, el legado artístico y humano de Mercedes sigue siendo una herramienta poderosa para conectar con los jóvenes y contrarrestar ideologías de ultraderecha: "La fuerza interpretativa de mi tía era tan entrañable y tan visceral que sí, era una arenga", afirma.

En medio del ruido político actual, Maby hace un llamado a recordar los valores que representó su tía: justicia social y defensa de la democracia. "Más allá de lo personal y lo que me remueve personalmente esto, una de las cosas que me preocupa es que haya tanta gente en este gobierno que denigre la función de, valga la redundancia, el rol de un funcionario público en la sociedad", señala con preocupación. Para Maby, atacar las instituciones es intentar vulnerar la democracia misma.

Maby y Mercedes Sosa

Mercedes Sosa fue una incansable luchadora por la paz y la justicia social: "Nosotros estamos orgullosos de que mi tía siempre haya cantado para su pueblo, que haya cantado por la justicia social, que haya luchado por la democracia, que ella haya sido una luchadora por la paz", dijo y contó que la cantora de nuestro pueblo fue galardonada con el Gran Premio CAMU-UNESCO en el '95, recibió el Premio CIM-UNESCO en el '96 y ya en el 2000 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad para la Paz y el Desarrollo por la WAFUNIF de la ONU.

Es en ese contexto que a su sobrina no le tiembla la voz para ponerla en lo más alto: "Nosotros llevamos con orgullo eso, su forma de pensar que tiene un rasgo popular, y que incluso ha sido algo que ha llevado mi tía a sus canciones", dijo y contundente, Maby Sosa pronunció: "Entonces, yo no le pido a Ferreyra que sea comunista, no me interesa de qué partido es él, a los fines globales no me interesa, lo que sí me interesa es que esta persona renuncie, porque con esa intolerancia no puede ocupar un cargo público".