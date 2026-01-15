Publicaron las fotos que Wanda Nara no quería ver de Martín Migueles: "Qué tipo de mier**"

Mientras Wanda Nara intenta enfocarse en su trabajo y dejó en claro ante el mundo de la farándula que está separada, las versiones que circulan en las últimas horas vuelven a vincularla con Martín Migueles. Pero no solo eso: también salieron a la luz supuestas mentiras del empresario que podrían ponerle los pelos de punta a la mediática.

En este contexto, Yanina Latorre expuso pruebas contundentes que comprometerían seriamente a Migueles y lo dejarían en contradicción con el relato que le habría hecho a la conductora de MasterChef. "Ahí lo tenés a Migueles dándole besos en la panza a la mamá del hijo", soltó indignada la panelista, al compartir imágenes que, según explicó, evidencian que el empresario mintió sobre el hijo que no reconoció.

Yanina Latorre compartió la foto de Martín Migueles y su ex embarazada

Si bien en un primer momento le habría advertido a Wanda en persona, Yanina decidió luego llevar el tema a las redes sociales y hacerlo público. En otras fotos similares, sumó sin filtro: "Él dice que ella le metió el embarazo y que él no estaba de acuerdo. Qué tipo de mier** Migueles se veía muy feliz con la panza de la mujer , ¿no?".

Según relató la conductora de SQP, antes de publicar las historias se comunicó con la expareja de Migueles, quien le contó en primera persona el calvario que vivió y el abandono que habría sufrido su hijo: "Ellos fueron pareja 7 años, la dejó embarazada, por otra mujer, tuvo el niño sola, no la ayudó en nada , hoy el niño tiene 6 años y Migueles no lo conoce", contextualizó.

Yanina Latorre expuso las mentiras de Martín Migueles

Y fue aún más allá al detallar la situación judicial: "Las veces que pactaron encuentro, él plantó al niño. Siempre le pasó muy poco dinero, nunca pagó nada, nunca se interesó, reitero, de todo hay pruebas. Ella le hizo juicio de alimentos, lo ganó el año pasado, la cuota a pagar es de 800 mil pesos. La paga, pero no le alcanza ahora", alertó Latorre, contradiciendo de lleno la versión que Martín Migueles sostiene públicamente: "Las mismas mentiras le dice a Wanda", sentenció.

Frente al escándalo y tras mantenerse alejado de la prensa, aunque siempre cerca de Wanda Nara, Martín Migueles decidió romper el silencio a través de historias de Instagram y dar su versión de los hechos: "Desconozco los motivos de personas malintencionadas o despechadas que salen simultáneamente enseñadas a contar barbaridades y mentiras sobre mi persona. Salgo a aclarar esto sabiendo que las únicas personas que me importan saben la realidad y quién soy", comenzó.

Luego, fue tajante al referirse a su rol como padre: "No soy un papá abandónico es lo primero que quiero aclarar. A los 21 fui papá y aún a esa edad tomé con mucha responsabilidad y amor mi paternidad. Es falso que no paso alimentos, jamás fui deudor alimentario. Se puede comprobar online".

Por último, explicó que el conflicto con la madre del nene habría impedido cualquier tipo de vínculo con el pequeño, algo que —según su versión— siempre intentó sostener: "Hemos intentado con mi familia conocer a mi hijo y jamás contestaron los mensajes, ni de mi hija, madre, padre y hermanas, menos los míos. Llamé por teléfono y me demandaron por hostigamiento. Decidimos ir por la Justicia y ahí estamos, esperando la mediación con toda mi familia", aseguró.

El descargo de Martín Migueles

Martín Migueles remarcó contundente: "Soy un papá que jamás se retrasó ni 15 minutos en pagar alimentos, prepaga y todo lo que necesitaban".