Rebeldía, mala predisposición y "desastres" culinarios: ¿por qué Telefe analiza demorar el estreno de Bake Off?

El regreso de Bake Off a la pantalla chica es el tanque de batalla que prepara Telefe para realzar el rating ante la ausencia de Gran Hermano. Sin embargo, por ahora el producto resultó en múltiples problemas que van desde peleas internas hasta el retraso de su estreno. Durante los primeros días de grabación, las instalaciones sufrieron la clausura por parte del municipio, lo cual se solucionó rápidamente. A esto, se le sumaron nuevos conflictos que se le fueron de la mano a la producción.

Beke Off Famosos sería la vergüenza de la pantalla chica

Según circula en los pasillos del canal, la conducción de Wanda Nara no estaría siendo la esperada y desde Telefe se estarían "arrepintiendo" de no haber convocado a Paula Chávez, la antigua conductora del formato. Además, lo famosos que fueron convocados demuestran cierta rebeldía ante las órdenes del canal. Antes de comenzar con las grabaciones, cada figura pública contaba con un curso pago de pastelería, ya que estos nunca se habían enfrentado a desafíos culinarios.

Si bien se trata de un ciclo de pastelería amateur, no es la intención del canal que en pantalla se vea "cualquier cosa" a la hora de cocinar, razón por la cual todos los concursantes del reality deben asistir a cursos pago para, al menos, obtener los conocimientos básicos del mundo de la pastelería. Pero de acuerdo a lo informado por el periodista Ignacio Rodríguez, las primeras pruebas dejaron en evidencia que no sólo no aprendieron lo básico en el mundo de lo dulce, sino que además ni siquiera asistieron a las lecciones. Muchos famosos fueron a la primera clase o a la última, lo que enfadó a las autoridades del canal y se especula con ciertos despidos.

La conducción de Wanda no sería la esperada

La indignación no sólo es por parte de los productores, sino que también llegó a los jurados del certamen: "Se nota que nadie fue a las clases, porque ninguno está haciendo nada bueno o rescatable para ganar las pruebas", contó uno de ellos, quien le confirmó al sitio Rating Cero que se está tratando de acelerar los pasos "con algunos detalles ya terminados por otros chefs de apoyo, para que, por lo menos, no se les quemen los bizcochuelos".

El jurado que mantiene su identidad en reserva reveló que hubieron cambios a último momento: "El foco iba a ser en los famosos, pero con estos desastres, lo que la gente verá es poco y nada de ellos cocinando, sino mucho más debates entre los jurados y la conductora, con muy pocos planos de los desastres que intentan hacer en la cocina. Para un primer programa es divertido, pero ya grabando varios, no lo es tanto, por lo que la edición será fundamental para tapar estos horrores".

Por el momento, Bake Off no tiene fecha de estreno

Debido a los inconvenientes, Telefe no quiere lanzar el producto final, por lo cual la fecha de estreno no está definida y en la pantalla se promociona bajo el lema "muy pronto".

Participantes

Con la conducción de Wanda Nara y con el ojo crítico de los expertos en pastelería, 14 famosos fueron elegidos para competir. Andrea del Boca y Vero Lozano fueron de las primeras figuras en aceptar la propuesta. Luego se unieron al plantel: El conductor de streaming Nacho Elizalde, Marcos Milinkovic, el periodista deportivo Gastón Edul, la panelista Eliana Guercio, la modelo Camila Homs, la influencer Cande Molfese, Damián De Santo, Javier Calamaro, Ángela Leiva, Callejero Fino y Karina Jelinek.

Participantes de Bake Off Famosos

Por otra parte, se especuló con la conducción de Mariano Iúdica en el "Cantando 2024", sin embargo ese puesto fue ocupado por Flor Peña y el conductor firmó contrato con Telefe para ser uno de los competidores en Bake Off Famosos.