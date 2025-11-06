Campi y La Chepi traen a Buenos Aires la magia de "Papá por siempre", la película que Robin Williams inmortalizó en los 90

"El amor une a las familias". Esa es la reflexión final del entrañable personaje que Robin Williams inmortalizó en los 90 y que, en un par de meses, volverá a la vida, aunque esta vez lejos de la gran pantalla y sobre el escenario porteño. "Papá por siempre", la versión argentina del clásico cinematográfico Mrs. Doubtfire, estrenará el 16 de enero de 2026 en el Teatro Liceo, y promete ser uno de los grandes éxitos del verano. Con Campi y Dani "La Chepi" como protagonistas, y una producción de primer nivel liderada por Flor Bertotti y Ariel Del Mastro, la obra combinará humor, ternura y música en vivo para toda la familia.

La versión teatral del clásico "Mrs. Doubtfire" llega al Teatro Liceo en enero de 2026

La historia conserva la esencia que conmovió a generaciones: Daniel, un padre separado que, tras perder la custodia de sus hijos, decide disfrazarse de niñera británica para poder seguir cerca de ellos. En esta adaptación, Martín "Campi" Campilongo encarnará al inolvidable protagonista, un rol que parece hecho a medida de su humor y sensibilidad. Su compañera de escena será Dani "La Chepi", quien debutará en el género musical interpretando a Miranda, la madre trabajadora y cariñosa que intenta reconstruir su vida familiar. La actriz y comediante compartió la noticia con una mezcla de emoción y orgullo.

En un video que subió a sus redes, se mostró abrazada a su hija Isabella mientras revelaba el secreto que había mantenido bajo siete llaves: "Salir de la zona de confort me da muchísimo miedo, pero la vida es una sola y sería muy aburrido vivirla sin metas. Esto para mí es un sueño. Me eligieron y estoy muy orgullosa. Me comprometo a dar lo mejor: por mí, por Isa, por los que confiaron en mí y por ustedes", expresó entre lágrimas. Solo después mostró el libreto con el título "Mrs. Doubtfire - The New Musical Comedy", acompañado por una frase que le dijo su hija y se volvió lema personal: "Hacelo con miedo, pero hacelo, mamá".

Y en sus redes, agradeció: "Gracias @florbertottiok y @arieldelmastro por esta bella oportunidad". El elenco se completa con Albana Fuentes -quien regresa tras su éxito en La Sirenita- como Lydia, la hija mayor, y Pablo Albella (@holaestapablo), que debutará en el género musical interpretando a André. Además, un grupo de niños y niñas seleccionados en audiciones abiertas sumará frescura y energía a la puesta.

Con dirección general de Ariel Del Mastro, dirección actoral de Marcelo Caballero, dirección vocal de Seba Mazzoni y dirección musical del maestro Alberto Favero -que vuelve a los escenarios argentinos después de diez años-, Papá por siempre promete una experiencia teatral a la altura de los grandes musicales internacionales. El diseño escenográfico estará a cargo de Jorge Ferrari, mientras que la producción general correrá por cuenta de Juan Manuel Caballé, Federico Amador y Morris Gilbert.

La versión teatral del clásico "Mrs. Doubtfire" llega al Teatro Liceo en enero de 2026

La versión argentina buscará mantener intacto el espíritu del film original -esa mezcla de comedia, ternura y amor incondicional de un padre por sus hijos-, pero con una impronta moderna y local que refleje la calidez del teatro nacional. Con 20 artistas en escena, orquesta en vivo y una puesta imponente, Papá por siempre se perfila como una de las propuestas más esperadas del verano porteño. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Plateanet. Una historia que invita a reír, emocionarse y recordar que, a veces, el amor verdadero puede transformarse -literalmente- en la más maravillosa de las aventuras.